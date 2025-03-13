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В ЕС ответили на желание Канады стать членом Европейского Союза

Возможно ли членство Канады в Европейском Союзе.

13 марта 2025, 10:55
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Автор:
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Slava Kot

После постоянного давления со стороны президента Дональда Трампа, призывающего Канаду стать 51 штатом США, в Канаде провели опрос о возможности членства страны в Европейском Союзе. Еврокомиссия ответила, может ли Канада быть членом ЕС.

В ЕС ответили на желание Канады стать членом Европейского Союза

Возможно ли членство Канады в ЕС

Согласно результатам опроса Abacus Data, 46% канадцев поддерживают возможность Канады вступить в Европейский Союз. Таким образом, почти каждый второй канадец поддержал бы присоединение к ЕС. Против выступили 29% респондентов, а еще 25% не определились.

Таким образом, сторонников присоединения Канады к ЕС гораздо больше, чем присоединения к США, как хочет Трамп. Согласно исследованию Института Ангуса Рейда, таких в Канаде всего 6%.

На результат опроса отреагировала пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

"Для нас большая честь получить результаты такого опроса. Это демонстрирует привлекательность ЕС. Это свидетельствует о признательности очень большой доли граждан Канады ЕС – его ценностям", — сказала Пиньо.

Пиньо прямо не исключила европейские перспективы Канады, но подчеркнула, что существуют "критерии, предусмотренные в договорах, предусматривающих необходимость подачи заявки, чтобы состоялось присоединение".

Как указано в договорах ЕС, подать на членство в блоке может любое европейское государство, уважающее европейские ценности. Однако договоры не определяют, что является европейским государством, оставляя за Еврокомиссией и нынешними государствами-членами право проводить границу.

В прошлом из-за пределов континентальной Европы заявку подавал Кипр, полностью расположенный в Западной Азии. Страна присоединилась к ЕС в 2004 году. Однако заявка Марокко в 1987 году была отклонена на том основании, что это не европейская страна.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп назвал единственный выход для Канады из торговой войны из США.

Также "Комментарии" писали, что Трюдо одним словом охарактеризовал последние решения Трампа.



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Источник: https://www.euractiv.com/section/politics/news/canada-to-be-eus-28th-member-nearly-half-of-canadians-say-yes/
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