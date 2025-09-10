В ЕС озвучили тревожную новость о российских дронах в Польше

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила, что массированный налет российских беспилотников на Польшу стал самым большим и опасным нарушением воздушного пространства ЕС со стороны России с начала войны против Украины.

Кая Каллас. Фото из открытых источников

По словам Каллас, ночная атака РФ на Польшу имеет признаки целенаправленной эскалации. Дипломатка подчеркнула, что все указывает на сознательное вторжение России в пространство страны НАТО, а не на техническую ошибку.

"Минувшей ночью в Польше мы стали свидетелями серьезнейшего нарушения европейского воздушного пространства Россией с начала войны, и есть признаки, что оно было умышленным, а не случайным. ЕС полностью солидарен с Польшей", — написала Каллас в соцсети X.

Глава европейской дипломатии также сообщила, что находится на постоянной связи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

По ее словам, инцидент демонстрирует дальнейшую эскалацию войны России против Украины и угрозу всему европейскому пространству безопасности.

"Война России эскалирует, а не заканчивается. Мы должны повысить цену для Москвы, усилить поддержку Украины и инвестировать в оборону Европы. ЕС играет важную роль, и мы будем поддерживать такие инициативы как линия обороны "Восточный пограничный щит"" – заявила Каллас.

В ночь на 10 сентября Россия совершила массированную атаку по Украине. Часть беспилотников нарушила воздушное пространство Польши. Польские военные впервые сбивали российские дроны.

