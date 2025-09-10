logo

В ЕС озвучили тревожную новость о российских дронах в Польше
commentss НОВОСТИ Все новости

В ЕС озвучили тревожную новость о российских дронах в Польше

Кая Каллас заявила, что вторжение российских дронов в Польшу было намеренным.

10 сентября 2025, 10:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила, что массированный налет российских беспилотников на Польшу стал самым большим и опасным нарушением воздушного пространства ЕС со стороны России с начала войны против Украины.

В ЕС озвучили тревожную новость о российских дронах в Польше

Кая Каллас. Фото из открытых источников

По словам Каллас, ночная атака РФ на Польшу имеет признаки целенаправленной эскалации. Дипломатка подчеркнула, что все указывает на сознательное вторжение России в пространство страны НАТО, а не на техническую ошибку.

"Минувшей ночью в Польше мы стали свидетелями серьезнейшего нарушения европейского воздушного пространства Россией с начала войны, и есть признаки, что оно было умышленным, а не случайным. ЕС полностью солидарен с Польшей", — написала Каллас в соцсети X.

Глава европейской дипломатии также сообщила, что находится на постоянной связи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

По ее словам, инцидент демонстрирует дальнейшую эскалацию войны России против Украины и угрозу всему европейскому пространству безопасности.

"Война России эскалирует, а не заканчивается. Мы должны повысить цену для Москвы, усилить поддержку Украины и инвестировать в оборону Европы. ЕС играет важную роль, и мы будем поддерживать такие инициативы как линия обороны "Восточный пограничный щит"" – заявила Каллас.

В ночь на 10 сентября Россия совершила массированную атаку по Украине. Часть беспилотников нарушила воздушное пространство Польши. Польские военные впервые сбивали российские дроны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трампа спросили о российской атаке дронами на Польшу.

Также "Комментарии" писали, что в Польше российский беспилотник врезался в жилой дом.



Источник: https://x.com/kajakallas/status/1965667591525126208
