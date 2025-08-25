В ЕС пошли на крайний ультиматум из-за Украины: чего требуют

Украина уже долгое время стремится присоединиться к Европейскому Союзу, но с начала полномасштабного вторжения России европейские политики опасались, что популистские настроения могут ухудшить отношение общественности к Киеву. Пока их беспокоит, что сами украинцы могут потерять доверие к обещаниям Европы.

Фото: из открытых источников

Журналисты Эдди Векс и Николетта Ионта в статье для Euractiv раскрыли, почему до сих пор нет значительного прогресса в процессе вступления Украины в ЕС. Они также рассказали об инициативе Литвы по решению этой проблемы.

Литва, которая является одним из наиболее активных сторонников Украины, в своем меморандуме, с которым ознакомились журналисты, обращается к другим членам ЕС с призывом ускорить продвижение по делу украинского членства, чтобы повысить авторитет Брюсселя.

В документе отмечается, что переговоры о вступлении Украины в ЕС зашли в тупик с июня, и это уже используют как внешние, так и внутренние враги для ослабления доверия украинцев в Европу.

Литва предлагает простое решение – продолжать движение вперед. В частности, в меморандуме говорится, что Дания должна организовать встречу в Копенгагене в начале сентября для начала переговоров с Украиной и Молдовой.

"Это даст четкий сигнал, что европейский путь Украины и Молдовы остается приоритетом для ЕС", — говорится в документе.

Журналисты также отмечают, что основным препятствием на пути Украины является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, неоднократно использовавший право вето для блокирования евроинтеграции Украины и открыто выступающий против нее.

В меморандуме намек и на политические изменения в Венгрии: после парламентских выборов 2026 года, где Орбан будет бороться с оппонентом Петером Мадяром, юридическую работу по поддержке Украины предлагают активизировать, "когда будет возобновлена поддержка ЕС-27".

Журналисты подчеркивают, что для Литвы этот вопрос очень важен, ведь она граничит с Россией и рассматривает выживание Украины как ключевой элемент безопасности.

