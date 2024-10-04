В ЕС придумали, как накажут Иран за поставку России баллистических ракет

Европейский Союз готовится к принятию пакета санкций против Ирана за поставку России баллистических ракет. Блок намерен согласовать все моменты с этим решением до того времени, когда лидеры Евросоюза соберутся на саммит в Брюсселе в конце этого месяца. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Отмечается, что первые меры затронут около дюжины лиц и организаций, включая инжиниринговые, металлургические и авиационные компании, сообщили источники агентства.

"Bloomberg" пишет, ограничения Евросоюза станут первым ответом на поставку ракет, и в настоящее время рассматриваются дополнительные списки.

Санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов, и планы могут измениться до того, как это произойдет.

По оценкам США и Европы, Иран передал баллистические ракеты в Россию в прошлом месяце. Это вызвало санкции со стороны США, Германии, Франции и Великобритании. Иран также предоставил Москве сотни ударных беспилотников и другого оружия во время 2,5-летней войны России против Украины, но передача баллистических ракет свидетельствует о более глубоком участии в конфликте.

Британская разведка сообщала, что Москва получила ракеты Fath-360, которые могут поражать цели в радиусе 120 километров. При помощи такого вооружения Россия сможет атаковать военные и гражданские цели вблизи линии фронта. При этом ракеты собственного производства враг сможет использовать для более дальнего радиуса.

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