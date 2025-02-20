В ЕС признали, что Путин существенно усилился: что помогло диктатору

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Кравцев Сергей
Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса считает, что заявления США о мире без силы свидетельствуют об изменении их формулы в отношении Украины. А это может политически усилить российского диктатора Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом Андрюс Кубилюс заявил в интервью изданию "Le Mondе".
Владимир Путин. Фото из открытых источников
По его словам, ЕС был бы гораздо более позитивно настроен, если бы США согласовали стратегию силового мира со своими европейскими партнерами или с G7. Пока же дипломаты США движутся вперед без всяких консультаций, что вызывает большую путаницу и эмоции в Украине, признался Кубилюс.
По его мнению, западные партнеры Украины должны быть очень осторожными относительно того, как их решения и слова воспринимаются украинцами. Ведь они борются, чтобы защитить и себя, и Европу.
Еврокомиссар также рассказал детали своего разговора со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом.
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