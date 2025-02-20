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В ЕС признали, что Путин существенно усилился: что помогло диктатору

Еврокомиссар заявил, что заявления США о мире без силы способствуют усилению Путина

сегодня, 15:07
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Кравцев Сергей

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса считает, что заявления США о мире без силы свидетельствуют об изменении их формулы в отношении Украины. А это может политически усилить российского диктатора Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом Андрюс Кубилюс заявил в интервью изданию "Le Mondе".

В ЕС признали, что Путин существенно усилился: что помогло диктатору

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Сейчас американцы меняют формулу, говоря сначала о мире, но без силы, и это рискует политически усилить Путина. Я надеюсь, что они не наделают серьезных ошибок", — отметил Кубилюс.

По его словам, ЕС был бы гораздо более позитивно настроен, если бы США согласовали стратегию силового мира со своими европейскими партнерами или с G7. Пока же дипломаты США движутся вперед без всяких консультаций, что вызывает большую путаницу и эмоции в Украине, признался Кубилюс.

"Меня это беспокоит, потому что у украинцев такая ситуация может создать ощущение покинутости с очень негативными последствиями", — рассказал чиновник.

По его мнению, западные партнеры Украины должны быть очень осторожными относительно того, как их решения и слова воспринимаются украинцами. Ведь они борются, чтобы защитить и себя, и Европу.

Еврокомиссар также рассказал детали своего разговора со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом.

"Мы говорили очень откровенно. Я сказал ему — да, нам нужен мир в Украине, но мир через силу. Для достижения справедливого мира украинцам нужна дополнительная сила, и эта сила может прийти только с нашей стороны, американской и европейской. Поэтому сначала сила, потом мир", — отметил Кубилюс.

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