В ЕС провалили санкции против РФ: что стало причиной

Представители стран Европейского Союза не смогли одобрить 15 пакет санкций против России. Пакет включал продление для Чешской Республики импорта российских нефтяных продуктов, поступающих преимущественно через Словакию. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на информацию дипломатов, пишет портал "Комментарии".

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По словам дипломатов, две страны-члены заблокировали прохождение из-за разногласий по продлению времени, предоставленного европейским компаниям, которые изымаются из России. Члены ЕС вернутся к рассмотрению пакета позже.

Пакет также предусматривает санкции в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть. В рамках пакета были дебаты по расширению исключения ЕС, позволяющего чехам продолжать импорт дизельного горючего и других продуктов, полученных из российской нефти и изготовленных на словацком нефтеперерабатывающем заводе”, — сообщает издание.

По данным дипломатов, чехи заявили, что не стремятся продлить разрешение на импорт российского нефтяного топлива, однако Словакия пыталась сохранить соглашение, срок действия которого истек в четверг.

“27 стран ЕС запретили большую часть импорта нефти из России после полномасштабного вторжения страны в Украину в 2022 году. Но Чехия, Словакия и Венгрия получили исключение из санкций из-за отсутствия других поставок. Тем не менее, Чехия модернизирует трубопровод из Италии в Германию, чтобы транспортировать больше нефти таким образом и полностью отказаться от российской нефти до второй половины 2025 года”, — говорится в сообщении.

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