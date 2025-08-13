В ЕС раскрыли, какие поблажки ждут РФ, если Путин согласится на перемирие в Украине

Западные партнеры Киева могут постепенно ослабить санкции против РФ. Это произойдет, если будет достигнуто полное прекращение огня. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на источники, приближенные к президентству Совета ЕС.

ЕС и Россия. Фото: из открытых источников

В то же время, по словам собеседников СМИ, санкции вновь начнут действовать в случае каких-либо нарушений.

Союзники надеются, что 15-дневное перемирие будет достигнуто совсем скоро, прежде, чем в Украине начнется более структурированная пауза в боевых действиях.

Ссылаясь на источники в правительстве Италии издание отметило, что Запад будет настаивать на том, чтобы президент США Дональд Трамп привлек Европу к своим переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным по Украине, когда они сегодня, 13 августа, будут общаться по видеосвязи.

"Он (Дональд Трамп – ред.) просит европейские страны увеличить военные расходы, поэтому мы должны участвовать в этих решениях", — отметил итальянский дипломат.

Кроме того, источники подчеркнули, что во время разговора Италия будет подчеркивать необходимость четких военных, экономических и политических гарантий для Украины.

