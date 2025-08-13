logo

В ЕС раскрыли, какие поблажки ждут РФ, если Путин согласится на перемирие в Украине
В ЕС раскрыли, какие поблажки ждут РФ, если Путин согласится на перемирие в Украине

Sky News пишет о том, что союзники Украины могут пойти на то, чтобы ослабить санкции против РФ

13 августа 2025, 15:53
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Западные партнеры Киева могут постепенно ослабить санкции против РФ. Это произойдет, если будет достигнуто полное прекращение огня. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на источники, приближенные к президентству Совета ЕС.

В ЕС раскрыли, какие поблажки ждут РФ, если Путин согласится на перемирие в Украине

ЕС и Россия. Фото: из открытых источников

В то же время, по словам собеседников СМИ, санкции вновь начнут действовать в случае каких-либо нарушений.

Союзники надеются, что 15-дневное перемирие будет достигнуто совсем скоро, прежде, чем в Украине начнется более структурированная пауза в боевых действиях.

Ссылаясь на источники в правительстве Италии издание отметило, что Запад будет настаивать на том, чтобы президент США Дональд Трамп привлек Европу к своим переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным по Украине, когда они сегодня, 13 августа, будут общаться по видеосвязи.

"Он (Дональд Трамп – ред.) просит европейские страны увеличить военные расходы, поэтому мы должны участвовать в этих решениях", — отметил итальянский дипломат.

Кроме того, источники подчеркнули, что во время разговора Италия будет подчеркивать необходимость четких военных, экономических и политических гарантий для Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время пресс-конференции в Белом доме американский лидер Дональд Трамп заявил, что постарается вернуть часть "ценной территории", оккупированной Россией во время войны, обратно Украине. Однако не обошлось без намеков на тот же "обмен территориями", при этом вопросов стало еще больше, чем ответов. Какие можно сделать выводы из новых заявлений Трампа? Есть ли варианты, что на встрече могут быть приняты действительно важные решения? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.




Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-putin-trump-meeting-alaska-summit-zelenskyy-russia-nato-missiles-talks-ceasefire-12541713
