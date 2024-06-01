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В ЕС рассказали, благодаря чему Путин заливает восток блока фейковыми новостями

В ЕС говорят, что жителям восточной Европы нужно осторожно относиться к новостям в Telegram

сегодня, 08:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские пропагандисты активно используют платформу Telegram для распространения тезисов российского диктатора Владимира Путина и других первых лиц Кремля на территории Евросоюза. В частности, активнее всего россияне работают над продвижением своих новостей в восточных странах ЕС. Пропагандисты злоупотребляют отсутствием регулирования для распространения фейковых новостей в Европейском Союзе. Как передает портал "Комментарии", об этом предупредила главный комиссар ЕС Вера Йоурова, пишет "Bloomberg".

В ЕС рассказали, благодаря чему Путин заливает восток блока фейковыми новостями

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Вице-президент Европейской комиссии по ценностям и прозрачности называет Telegram серьезной проблемой.

По ее словам, российская платформа "особенно активна в восточных странах-членах, где есть русскоязычное меньшинство". Telegram является "особым случаем", поскольку он утверждает, что имеет только 42 миллиона пользователей в ЕС — ниже 45-миллионного порога, который необходимо тщательно проверить по новому Закону блока о цифровых услугах, препятствующему распространению вредных и незаконных материалов в Интернете.

"Сейчас мы проверяем, верна ли эта цифра, и если мы обнаружим, что это более 42 миллионов, нам придется подробно изучить, как работает Telegram", — сказала Йоурова.

Стоит отметить, закон о цифровых услугах вступил в силу в начале этого года и позволяет ЕС штрафовать основные платформы на сумму до 6% глобальных годовых продаж в случае выявления нарушений или в случае повторения нарушений запрещать въезд в ЕС.

Российский мессенджер Telegram стал ключевым оружием прокремлевских аккаунтов в распространении дезинформации, направленной на подрыв поддержки Украины в ЕС. Недавно сотрудники российской разведки использовали его для вербовки мелких преступников для проведения диверсий в европейских столицах.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине обнародован список каналов, распространяющих вражескую пропаганду.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-31/putin-floods-eu-east-with-fake-news-on-telegram-jourova-warns
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Обсуждения

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Гарик

сегодня, 08:10

он давно уже заливает ..не ищите в жопе сиысл.там одно говно..Плохо ,что с соображалкой за западе туговато..доверчивые вы наши..


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