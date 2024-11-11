В ЕС рассказали, принято ли уже решение об отправке военных в Украину

Европейский Союз пока не принимал никаких решений по отправке военных в Украину. Об этом заявил спикер ЕС Петер Стано, сообщает Укринформ. Он отметил, что позиция стран-членов ЕС по поддержке самообороны Украины остается неизменной.

Петер Стано

"На этом этапе нет такого решения Европейского Союза, чтобы ЕС мог бы посылать своих солдат в Украину в любом качестве и по любому мандату. На этой стадии есть наши миссии на месте событий. Одна из них – военная тренировочная миссия, которая пока имеет мандат предоставление тренировки за пределами Украины", — сказал Стано.

По его словам, страны ЕС обсуждают возможность расширения мандата миссии, включая работу напрямую в Украине. Однако пока нет единодушного согласия между членами ЕС.

Стано также отметил, что ЕС поддерживает Украину в ее самообороне и выступает за справедливый мир, уважающий суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины в соответствии с нормами международного права.

При этом известно, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что ЕС не будет принимать никаких решений по Украине без ее участия, подчеркнув необходимость усиления поддержки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что время от времени на Западе и в Украине поднимают вопрос возможного отправления военных западных стран на помощь ВСУ. Но по множеству пустых слов можно серьезно отнестись только к одному варианту появления военных из стран Европы в Украине. Этот вариант состоит в том, что военные будут направлены, чтобы контролировать западные украинские границы и тем самым освободят украинских пограничников от этой работы для участия в боевых действиях. Дискуссии вокруг "возможной отправки" военных ЕС просто политические маневры.



