В ЕС рассказали, сколько времени продержится Украина без западного оружия

Если западные партнеры прекратят поставки вооружения, война в Украине может закончиться через несколько недель, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Украина полностью зависит от поддержки Запада. Фото из открытых источников

По словам европейского дипломата, фактическое существование Украины зависит от помощи США и Европы.

"Я знаю, как можно окончить войну в Украине. Это можно сделать за несколько недель – просто прекратить поставки оружия. Хотим ли мы, чтобы война закончилась именно так? Я не хочу. И, надеюсь, что многие в Европе тоже не хотят этого", — заявил Жозеп Боррель.

Как известно, недавно Конгресс США согласовал выделение Украине наибольшей военной помощи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на востоке Украины российские захватчики медленно, но уверенно продвигаются на протяжении последних недель. Издание Reuters в своем репортаже рассказывает, что ВСУ хотели бы сделать больше для того, чтобы остановить оккупантов, однако не имеют достаточно снарядов для отражения российских атак. Украинские подразделения ожидают поставок боеприпасов после того, как на прошлой неделе был одобрен новый пакет помощи от США на $61 млрд.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что американская помощь на сумму $61 млрд стала спасительным кругом для Украины, однако этого недостаточно, чтобы Россия отказалась от продолжения войны. Для прекращения войны на выгодных условиях Украина должна сделать гораздо больше, чем получать очередные пакеты военной помощи. Если Украина хочет предотвратить победу России в долгосрочной перспективе, ей понадобится комплексная стратегия. Это означает обучение, оснащение и мобилизацию новых сил.