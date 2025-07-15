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В ЕС разнесли Трампа из-за последнего решения относительно Путина: резкое заявление

Пятьдесят дней слишком много времени, пока Россия продолжает убивать мирных людей, считает Кая Каллас

15 июля 2025, 07:40 comments1256
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп должен был дать российскому диктатору Владимиру Путину гораздо меньше времени для принятия решения о мире, чем предложенные 50 дней. Такое мнение высказала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, комментируя последние заявления американского лидера по поводу войны в Украине.

В ЕС разнесли Трампа из-за последнего решения относительно Путина: резкое заявление

Кая Каллас. Фото: Reuters

"С одной стороны, очень положительно, что президент Трамп занимает твердую позицию по отношению к России. С другой стороны, 50 дней – это очень долгий срок, если мы видим, что они (россияне) убивают мирных жителей", – отметила Каллас.

По ее мнению, затягивание в принятии решений лишь способствует дальнейшему насилию со стороны Кремля. Поэтому мировое сообщество должно действовать более решительно.

"Понятно, что нам всем нужно оказывать большее давление, чтобы они также хотели мира, и хорошо, что американцы делают шаги, и я надеюсь, что они оказывают военную помощь, как это делают европейцы", — добавила она.

Ранее Трамп заявил, что в случае если Россия не согласится на прекращение войны в течение 50 дней, США введут новые тарифы. Он пригрозил "строгими тарифами" на уровне до 100%, которые назвал "вторичными". Одновременно он объявил о планах передать Украине "самое современное" военное оборудование в рамках программы, финансируемой другими членами НАТО. Какую технику должны предоставить, Трамп не уточнил.

Также он выразил восхищение мужеством украинского народа: несмотря на постоянные атаки, украинцы остаются в своей стране и продолжают борьбу.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что во время прошлогоднего наступления российским войскам удалось продвинуться на 55 километров, несмотря на колоссальные потери. Но в этом году ситуация для захватчиков еще более сложная, отметил в интервью 24 каналу ветеран войны, майор запаса Алексей Гетьман.



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