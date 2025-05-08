В ЕС решили взять передышку в торговой войне с Трампом: в чем причина

Европейский Союз думает о том, чтобы отложить "месть" главе Белого дома Дональду Трампу за "торговую войну", ведь приближается саммит НАТО и европейцам не хотелось бы испортить конфликтом с американским лидером. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Ряд стран ЕС призвали официальный Брюссель воздержаться от каких-либо мер в ответ на тарифы Дональда Трампа до саммита НАТО, который состоится в июне в Гааге, поскольку "соглашение с президентом США о среднесрочной безопасности Европы должно быть приоритетом".

В том же числе должностных лиц НАТО призывают "сократить масштабы" саммита НАТО, чтобы минимизировать возможность столкновений с президентом США на фоне неопределенности относительно того, что он может сделать во время встречи.

Как обратили внимание авторы публикации, Трамп ранее требовал от европейских союзников усилить расходы на оборону до 5% ВВП, а также принять план по "выравниванию" ответственности за защиту континента.

В то же время страны ЕС призывают Европейскую комиссию избегать антагонизма с Белым домом накануне саммита. Речь идет о: избежание провокационных публичных дискуссий относительно торговых мер в ответ на тарифы Трампа; отсрочке решений по оборонным закупкам, которые предусматривают прямой выбор между европейскими и американскими вариантами; избежание критики подхода США к Украине и их риторики по аннексии Гренландии.

"Перед Гаагой царит большая нервозность, и общая мысль заключается в том, чтобы сделать все возможное, чтобы доставить (Трампа, — ред.) туда, сказать ему то, что он хочет услышать, и вывести его оттуда без всякой катастрофы", — заявил один из высокопоставленных чиновников ЕС.

Также отмечается, что Трамп в конце концов может отказаться от посещения саммита, если европейские члены НАТО не достигнут договоренности о повышении финансирования обороны и личной ответственности за безопасность Европы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Си придумал, как обхитрить Трампа: почему пошлины теперь не сработают.



