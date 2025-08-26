Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево призвал европейские государства, блокирующие продвижение Украины к членству в Европейском Союзе, задуматься над собственным прошлым и не ставить Киев в зависимость от узких национальных интересов.

Глава МИД Бельгии Максим Прево. Фото из открытых источников

Максим Прево на пресс-конференции в Одессе встретился со своими коллегами из Украины, Нидерландов и Люксембурга. Во время речи глава бельгийской дипломатии подчеркнул, что история многих европейских стран показывает, что в разное время они также нуждались в поддержке.

"Мы надеемся, что те европейские страны, которые усложняют путь Украины к европейскому будущему, поймут: когда-то и они нуждались в помощи других. Некоторые забыли собственную историю. Но они не должны забывать, что другие сделали для них", — сказал Прево.

Министр иностранных дел Бельгии предостерег от подхода, когда национальные интересы мешают солидарности с другими странами.

"Если бы их страны когда-то держали других в заложниках из-за собственных интересов, возможно, сегодня они не были бы тем, кто есть. Не забывайте об этом", — подчеркнул бельгийский дипломат.

Прево выразил уверенность, что Украина станет частью европейского сообщества и отметит День Независимости в мирном Киеве в составе ЕС.

Наиболее активным оппонентом вступления Украины в ЕС остается Венгрия, правительство которой во главе с Виктором Орбаном неоднократно блокировало как евроинтеграционные шаги Киева, так и санкционные пакеты против России. Позиция Будапешта разъясняется экономическими интересами и политическими договоренностями с Москвой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что это не первый раз в ЕС звучит резкая критика Венгрии. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон обвинил действия правительства Виктора Орбана. По его словам, они ставят страну "на неправильную сторону истории" в альянсе с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что Венгрия заявила о нападении Украины.