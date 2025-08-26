Рубрики
Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево призвал европейские государства, блокирующие продвижение Украины к членству в Европейском Союзе, задуматься над собственным прошлым и не ставить Киев в зависимость от узких национальных интересов.
Глава МИД Бельгии Максим Прево. Фото из открытых источников
Максим Прево на пресс-конференции в Одессе встретился со своими коллегами из Украины, Нидерландов и Люксембурга. Во время речи глава бельгийской дипломатии подчеркнул, что история многих европейских стран показывает, что в разное время они также нуждались в поддержке.
Министр иностранных дел Бельгии предостерег от подхода, когда национальные интересы мешают солидарности с другими странами.
Прево выразил уверенность, что Украина станет частью европейского сообщества и отметит День Независимости в мирном Киеве в составе ЕС.
Наиболее активным оппонентом вступления Украины в ЕС остается Венгрия, правительство которой во главе с Виктором Орбаном неоднократно блокировало как евроинтеграционные шаги Киева, так и санкционные пакеты против России. Позиция Будапешта разъясняется экономическими интересами и политическими договоренностями с Москвой.
