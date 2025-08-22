В ЕС сделали новое заявление об идее отдать часть украинских земель Путину

Верховный представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас предупреждает, что требование уступок от Украины – это игра по сценарию Кремля. Еврочиновница акцентировала, что Россия не отступила ни на шаг от своих предыдущих требований и Москва, как и прежде требует от Украины исключительно капитуляции. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в интервью "ВВС".

Кая Каллас. Фото: из открытых источников

Кая Каллас требовать от Украины отдать часть территорий в рамках мирного соглашения опасно. По словам Каллас, это лишь выполнит план Кремля, который мечтает закрепить контроль над оккупированными регионами.

В ЕС отметили, что Москва хочет захватить Донбасс уже более десяти лет. Большая война заставила покинуть дома 1,5 миллиона украинцев. При этом Киев неоднократно подчеркивал: никаких территориальных уступок не будет. Хотя президент США Дональд Трамп настаивал на таком варианте в своих заявлениях.

Каллас акцентировала, что настоящей гарантией для Украины являются не бумажные договоренности, а сильная армия. Она признала, что пока конкретных шагов для формирования реальной сдерживающей силы немного.

По ее словам, именно государства "коалиции решительных" должны решить, что готовы предоставить, однако формат этой помощи еще не определен.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский заявил, что он не готов пересматривать свою позицию и отказываться от украинских территорий, принимая условия Кремля. Юридически Киев не признает оккупацию. Такое заявление президент озвучил в интервью украинским СМИ.

Глава государства пояснил, когда разговор идет о "красных линиях" для Украины, то необходимо понимать, на что на самом деле способна Россия. Зеленский рассказал, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом он объяснил ему, что с начала полномасштабной войны РФ оккупировала не 69% Донецкой области, а ее треть, еще около одной третьей области и Крым был захвачен до 2022 года.



