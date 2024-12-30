Происходящие в последние месяцы диверсий в Европе – не единичные случаи, а часть системы скоординированных действий по дестабилизации инфраструктуры ЕС. К этим инцидентам причастна Москва. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сообщает "DW".

Кая Каллас. Фото из открытых источников

Топ-дипломат Евросоюза отметила, что количество диверсий в Европе возросло с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В качестве примера Каллас привела повреждение подводного кабеля Estlink 2 в Балтийском море, в причастности к которому финские следователи подозревают танкер Eagle S из так называемого российского "теневого флота".

На фоне этого Каллас объявила о введении более жестких мер в отношении российских кораблей. Она отметила, что курсирующие в нарушение регламентов суда "теневого флота" РФ также ответственны за загрязнение окружающей среды.

Каллас считает, что после перехода власти в США к команде избранного президента Дональда Трампа Вашингтон должен действовать "уверенно и жестко" по отношению к РФ и поддерживать Киев.

"Помощь Украине – не подачка, а инвестиция в безопасность всех нас. Если Соединенные Штаты будут твердо противостоять России, это предотвратит проблемы с Китаем. Поддержка Украины защитит американцев от будущих конфликтов", — заявила глава дипломатии ЕС.

Каллас также упомянула в интервью крушение азербайджанского пассажирского самолета. Основной версией причин трагедии является то, что самолет был сбит российской системой ПВО при попытке приземлиться в Грозном. По словам Каллас, в пользу этого появляется "все больше свидетельств". В конечном итоге ответственность за инцидент в любом случае лежит на властях РФ, отметила политик. По ее словам, Москва "создала условия для того, чтобы произошла эта катастрофа".

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