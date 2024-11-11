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В ЕС сделали заявление о выборах в Украине

По словам главы европейской дипломатии, он не слышал возражений в ЕС против того, что война – это не лучшее время для выборов.

11 ноября 2024, 18:35
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Лиля Воробьева

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что проведение выборов во время войны является "не лучшей идеей". Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

В ЕС сделали заявление о выборах в Украине

Жозеп Боррель (фото из открытых источников)

Боррель подчеркнул, что решение о времени выборов принадлежит исключительно украинцам, и со стороны ЕС нет никакого давления на Украину по этому вопросу.

"Я не помню, чтобы кто-то подталкивал Украину к проведению выборов сейчас. По крайней мере, в Европейском Союзе я не слышал возражений против того, что война – это не лучшее время для выборов", – отметил Боррель.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина могла бы получить от ЕС больше помощи . Однако Боррель подчеркнул, что ЕС не является военным альянсом в противовес НАТО.

Жозеп Боррель в интервью "Европейской правде" назвал выгоды Украине от членства в Европейском Союзе, в том числе по безопасности страны.

Европейский политик подчеркнул, что несмотря на то, что ЕС не военный альянс, это не означает отсутствия военной поддержки и предоставления гарантий безопасности. Вместе с тем, Боррель указал, что если бы Украина была членом ЕС, то получила бы больше помощи от европейских стран. .

Также "Комментарии" писали о том, что Путин не сядет за стол переговоров, пока его не заставят – Жозеп Боррель . пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве он подчеркнул: Европейский Союз поддерживает Украину не только словами, но и конкретной военной помощью, которая должна быть более оперативной и эффективной.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/interview/2024/11/11/7198104/
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