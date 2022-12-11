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В ЕС серьезно озабочены углублением экономического сотрудничества между Россией и Турцией

ЕС беспокоит углубление экономических отношений Турции с РФ

11 декабря 2022, 16:15
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Автор:

Лиля Воробьева

ЕС обеспокоен тем, что Россия и Турция усиливают свои экономические отношения, несмотря на войну в Украине и международные санкции. Соответствующее беспокойство выразил в письме высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в парламент Евросоюза.

В ЕС серьезно озабочены углублением экономического сотрудничества между Россией и Турцией

Жозеп Боррель (фото из открытых источников)

Глава Европейской дипломатии заявил, что углубление экономических отношений между Анкарой и Москвой дает Евросоюзу "повод для большой озабоченности". Кроме этого, текущая политика Турции "не присоединяться к ограничительным мерам ЕС в отношении России" также вызывает беспокойство в ЕС.

Жозеп Боррель заявил, что ЕС и Турция образуют таможенный союз и таким образом обеспечивают свободное перемещение товаров, в том числе товаров двойного назначения, которые могут использоваться в гражданских и военных целях. Дипломат подчеркнул, что очень важно, чтобы Турция не предлагала России никаких обходных дорог.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Турция становится убежищем для преступников из других стран. 4 ноября в Стамбуле задержали сербского наркобарона Желко Бояныча. Злоумышленника объявили в международный розыск. В турецкую столицу он попал благодаря поддельному паспорту. Этот арест вызвал широкий резонанс в Турции и даже обратил на себя внимание лидера оппозиции. Мафиозные группировки из Балкан, Кавказа и арабских стран создали собственные банды в Турции. Это связано не только с географией страны, которая делает Турцию мостом в Европу, а пребывание преступников не нравится оппозиционеру Кемалю Киличдароглу. В последние годы появились признаки того, что международные преступники создают базу в турецких городах. Об этом свидетельствуют многочисленные мафиозные убийства, произошедшие в Турции. 7 сентября Йован Вукотич был убит в Стамбуле.

 



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