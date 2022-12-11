В ЕС серьезно озабочены углублением экономического сотрудничества между Россией и Турцией

ЕС обеспокоен тем, что Россия и Турция усиливают свои экономические отношения, несмотря на войну в Украине и международные санкции. Соответствующее беспокойство выразил в письме высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в парламент Евросоюза.

Жозеп Боррель (фото из открытых источников)

Глава Европейской дипломатии заявил, что углубление экономических отношений между Анкарой и Москвой дает Евросоюзу "повод для большой озабоченности". Кроме этого, текущая политика Турции "не присоединяться к ограничительным мерам ЕС в отношении России" также вызывает беспокойство в ЕС.

Жозеп Боррель заявил, что ЕС и Турция образуют таможенный союз и таким образом обеспечивают свободное перемещение товаров, в том числе товаров двойного назначения, которые могут использоваться в гражданских и военных целях. Дипломат подчеркнул, что очень важно, чтобы Турция не предлагала России никаких обходных дорог.

