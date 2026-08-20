В ЕС удивили соответственно ультиматум Федорова относительно выборов: детали

Европейская комиссия отреагировала на заявление эксминистра обороны Михаила Федорова о необходимости проведения выборов в Украине. В Брюсселе подчеркнули, что вопрос организации избирательного процесса должна решать прежде всего сама Украина, а Евросоюз готов оказать необходимую поддержку. Об этом во время брифинга заявила представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Анита Гиппер. По ее словам, решение о том, возможно ли провести выборы в конкретный период, не входит в компетенцию ЕС.

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Представительница Еврокомиссии подчеркнула, что украинские власти должны действовать в соответствии с национальным законодательством. В то же время именно Киев должен определять оптимальные сроки проведения выборов, учитывая действующие правовые и обстоятельства безопасности.

"Что касается выборов, то именно Украине решать, когда их проводить, при этом полностью соблюдая собственное законодательство", — заявила Гиппер.

В то же время, в Евросоюзе заверили, что не оставят Украину без помощи в случае подготовки к выборам. Брюссель готов содействовать организации процесса и поддерживать соблюдение демократических принципов на всех этапах.

"ЕС готов поддерживать Украину на протяжении всего избирательного процесса, в том числе в обеспечении соблюдения соответствующих демократических стандартов", – подчеркнула представитель Еврокомиссии.

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