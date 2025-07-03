В ЕС устроили Орбану резкий демарш из-за Украины: что происходит

Венгрия не имеет оснований тормозить процесс евроинтеграции Украины, заявил официальный представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье. В частности, на брифинге в Брюсселе 1 июля он подчеркнул, что результаты проведенного премьером Орбаном референдума не влияют на позицию Комиссии. Украина, несмотря на сложные условия, успешно выполняет реформы, позволяющие открывать первый переговорный кластер, а план национальных меньшинств в стране отвечает опасениям соседей, поэтому задержки в переговорах не имеют объективных причин.

Фото: из открытых источников

При этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подтвердила поддержку Украины и отметила необходимость от Будапешта объяснений относительно его позиции.

В то же время Венгрия неоднократно выступала против вступления Украины в ЕС и блокировала санкции против России, в частности, в марте 2025 года Орбан сорвал принятие совместной декларации ЕС, апеллируя к результатам проведенного референдума, где, по его словам, 95% венгров выступили против членства Украины. Оппозиционные лидеры сомневаются в прозрачности и подлинности этого голосования, указывая на низкую явку и отсутствие контроля.

В ответ европейские чиновники отмечают важность продвижения Украины в процессе интеграции и реформ, которые должны открыть путь к членству. Министр Дании по европейским делам Мари Бьярре подчеркнула, что вопрос безопасности тесно связан с расширением ЕС, поэтому датское председательство в Совете ЕС сделает приоритетом переговоры с Украиной. Вицепремьер Украины Ольга Стефанишина ожидает от Дании прорывных решений, которые будут способствовать более динамичной интеграции Украины в ЕС.

Как уже писал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Германия поможет повлиять на Венгрию для поддержки 18-го пакета санкций Европейского Союза против России. Об этом он сообщил в начале встречи с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем в Киеве.