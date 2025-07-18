В ЕС все же приняли наиболее жесткое решение по РФ: первые детали

Европейский Союз утвердил очередной уже 18-й пакет санкций против России, который эксперты называют одной из самых жестких за все время полномасштабной войны. Под новые ограничения попали более сотни судов так называемого "теневого флота", задействованного в обходе нефтяного эмбарго. Также предусмотрено снижение ценового потолка на российскую нефть и новые санкции против иностранных банков и компаний, способствующих военно-промышленному комплексу РФ, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

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По ее словам, ЕС решительно настроен лишить Кремль финансовых и технологических ресурсов для продления агрессии. В рамках пакета Евросоюз вводит ограничения против 105 кораблей и их владельцев, блокирует доступ российских банков к международным рынкам капитала и усложняет экспорт в РФ компоненты, используемые в производстве дронов и оружия.

Особенностью этого пакета стало то, что ЕС впервые ввел санкции против морского классификатора и индийского нефтеперерабатывающего завода, связанного с российской "Роснефтью". Также отдельно подчеркнута борьба с российской пропагандой, в том числе с идеологическим влиянием на украинских детей на оккупированных территориях.

Каллас подчеркнула, что Европа не остановится, пока Россия не поймет, что прекращение войны — единственно возможный для нее путь. Давление на режим Путина будет расти и дальше.

На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отказа Кремля от мирного соглашения в течение 50 дней он инициирует 100% пошлины на российский экспорт. А руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул: завершение войны возможно до конца 2025 года, если будут внедрены санкции против любых покупателей российских энергоресурсов.

Как уже писал портал "Комментарии", глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о завершении двухдневного визита в Киев генерала Кита Келлога, специального представителя президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.