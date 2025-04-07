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В ЕС выступили с жестким заявлением о переговорах РФ с США

В Евросоюзе убеждены, что Россия не заинтересована в переговорах с США

сегодня, 15:50
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Клименко Елена

Ежедневные атаки России на украинскую территорию, приводящие к гибели десятков мирных жителей, свидетельствуют о полном безразличии Москвы к мирным переговорам и ее нежелании их вести. Об этом заявила представитель Европейской комиссии Анитта Гиппер на пресс-конференции в Брюсселе 7 апреля.

В ЕС выступили с жестким заявлением о переговорах РФ с США

Евросоюз. Фото: 24 Канал

Она подчеркнула, что Россия не проявляет никакого интереса к результативным мирным переговорам, а своими атаками на Украину и ее население она открыто демонстрирует пренебрежение этим процессом.

"Ежедневные акты насилия, включая недавние обстрелы, приведшие к гибели по крайней мере 20 гражданских лиц, среди которых 9 детей, свидетельствуют о полном игнорировании Россией мирных инициатив. Она ясно показывает, что не имеет никакого интереса к переговорам", — отметила представитель Еврокомиссии.

Она также отметила важность достижения прекращения огня для обеспечения долговременного мира. Однако, по ее словам, нельзя быть наивными, имея дело с Путиным, особенно, когда он продолжает свои кровопролитные атаки.

Несмотря на это, в Еврокомиссии отмечают важность продолжения мирных переговоров, подчеркивая, что их результатом должно стать усиление Украины, поскольку Путин не уважает слабость. Именно поэтому Евросоюз обязался усилить оборонную поддержку Украины.

Также напомним, что недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что российские удары по гражданским украинцам являются насмешкой над попытками достичь мира через переговоры.

  В знак солидарности с жертвами в Кривом Роге, 6 апреля, ряд западных посольств в Украине приспустили свои флаги.

"Комментарии" уже писали, что Москва затягивает переговорный процесс с Вашингтоном, пытаясь выиграть время и укрепить свои позиции на поле боя. Пока прогресс в переговорах минимален, а никаких совместных заявлений стороны не делают, сообщает The Telegraph.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/04/7/7208967/
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