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В ЕС заговорили о бессмысленности участия в переговорах по Украине

Виктор Орбан призвал чиновников ЕС брать пример с Трампа и Путина, которые эффективно ведут переговоры

сегодня, 15:20
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Кравцев Сергей

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что заявления об участии Европы в мирных переговорах по Украине являются бессмысленными. Как передает портал "Комментарии", об этом венгерский премьер написал в Twitter (X).

В ЕС заговорили о бессмысленности участия в переговорах по Украине

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Это заявление является печальным свидетельством плохого брюссельского лидерства. В то время как президент Трамп и президент Путин ведут переговоры о мире, чиновники ЕС делают бессмысленные заявления", — написал Виктор Орбан.

По его мнению, место за столом переговоров необходимо заслужить силой, хорошим лидерством и умной дипломатией.

"Позиция Брюсселя – поддерживать убийства до тех пор, пока они будут продолжаться — морально и политически неприемлема", — заявил премьер.

Читайте также на портале "Комментарии" — главы МИД Украины, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии и Европейского Союза сделали заявление о готовности укреплять помощь Украине. Но требуют участия Европы в будущих переговорах по прекращению войны РФ против Украины. Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – Европа до сих пор не может прийти в себя после неожиданных действий и заявлений президента США Трампа. Об этом пишет издание "Politico". 

Ранее "Комментарии" писали – после разговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также заявлений Кремля американские аналитики Института изучения войны пришли к выводу, что "Путин не заинтересован в каких-либо компромиссах во время будущих мирных переговоров". Об этом говорится в обновленном отчете ISW.




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