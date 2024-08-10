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В ЕС заговорили о необходимости усилить военную поддержку Украины: что на стало причиной

Боррель высказался об ударе РФ по Константиновке

сегодня, 10:46
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Кравцев Сергей

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на жестокий удар российских оккупантов по супермаркету в Константиновке. Как передает портал "Комментарии", свою позицию топ-дипломат представил в соцсети Х.

В ЕС заговорили о необходимости усилить военную поддержку Украины: что на стало причиной

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

"Россия снова обстреляла мирных украинцев, атаковав оживленный торговый центр в Константиновке Донецкой области. Мы поддерживаем привлечение России к ответственности за это и другие военные преступления", — написал Жозеп Боррель.

Дипломат добавил, что Украина сейчас нуждается в большей военной поддержке, чтобы защитить свои города, гражданское население и инфраструктуру.

Отметим, вчера, 9 августа, россияне нанесли террористический удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области. Количество погибших в результате вражеского обстрела составило 14 человек, ранены — 43 человека. По предварительной информации, враг ударил ракетой Х-38.                                                                                                                                                          

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар России по Константиновке в Донецкой области.

"Удар российских террористов по обычному супермаркету и почте. Люди под завалами. Продолжается спасательная операция и будет сделано все, чтобы спасти людей", — отметил Зеленский.

По его словам, Россия будет отвечать за этот террор, и мы сделаем все, чтобы мир и дальше был с Украиной, поддерживал нашу защиту и спасение жизней наших людей.




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