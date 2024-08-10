В ЕС заговорили о необходимости усилить военную поддержку Украины: что на стало причиной

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Кравцев Сергей
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на жестокий удар российских оккупантов по супермаркету в Константиновке. Как передает портал "Комментарии", свою позицию топ-дипломат представил в соцсети Х.
Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников
Дипломат добавил, что Украина сейчас нуждается в большей военной поддержке, чтобы защитить свои города, гражданское население и инфраструктуру.
Отметим, вчера, 9 августа, россияне нанесли террористический удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области. Количество погибших в результате вражеского обстрела составило 14 человек, ранены — 43 человека. По предварительной информации, враг ударил ракетой Х-38.
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По его словам, Россия будет отвечать за этот террор, и мы сделаем все, чтобы мир и дальше был с Украиной, поддерживал нашу защиту и спасение жизней наших людей.
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