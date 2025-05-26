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В ЕС заговорили о «жесткой реакции Запада» на обстрелы Украины: как ответят России

«Будет жёсткая реакция Запада, и, как я думаю, также со стороны Соединённых Штатов Америки», — министр иностранных дел ФРГ

сегодня, 13:35
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Недилько Ксения

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отреагировал на массированные воздушные атаки в Украине в последние дни.

В ЕС заговорили о «жесткой реакции Запада» на обстрелы Украины: как ответят России

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Путин попирает права человека. Это вызов, в том числе и президенту США Дональду Трампу", — сказал политик ХДС в эфире ARD.

По его словам, глава Белого дома приложил серьёзные усилия, чтобы усадить Путина за стол переговоров, а в ответ получил эскалацию.

"И вот такая реакция. Видно, что Путин не хочет мира. Он хочет продолжать войну, и мы не должны ему это позволить", — сказал Вадефуль.

Поэтому, говорит министр, Европа готовит новые, "болезненные" санкции против России:

"Будет жёсткая реакция Запада, и, как я думаю, также со стороны Соединённых Штатов Америки".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Дмитрий Песков заявил, что высказывания президента США Дональда Трампа о Путине и обстрелах Украины – это "эмоциональная перегрузка", а сам Путин принимает решения для ударов по Украине исключительно в целях безопасности России, обвиняя Украину, что именно наше государство первое наносит удары по РФ.

"Многие лидеры, которые находились здесь, они фактически стали свидетелями попыток киевского режима нанесения ударов дронами по территории Российской Федерации, по крупным городам и по столице накануне такого важного дня. Эти попытки продолжаются, мы вынуждены принимать меры и президент Путин делает то, что должно для обеспечения безопасности России", – заявил Песков в комментариях российским журналистам.                                                                                                                                                                                                                 



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