В ЕС заговорили об альтернативе отправки миротворцев в Украину: о чем речь

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Кравцев Сергей
Отправка миротворцев в Украину рассматривалась как совместная миссия НАТО, впрочем, необходимо быть готовым к альтернативному европейскому предложению. Ведь уже сейчас вопрос отправки миротворцев вызывает много неоднозначных мнений. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, которую цитирует Delfi.
Миротворцы. Фото: из открытых источников
Рассуждая о предстоящих переговорах европейских лидеров по безопасности в Европе и поддержке Украины Силиня заявила о необходимости поднять вопрос о том, необходимо ли создавать коалицию стран, которые будут способны обеспечить мир в Украине.
В том же числе глава латвийского правительства отметила, что сегодня также важно готовить сценарии альтернативного европейского предложения. По ее словам, Балтийский и Скандинавский регионы тесно координируют свои действия и готовы к этому.
Силиня отметила, если же отправка миротворцев будет происходить только в рамках Европейского союза (ЕС), тогда необходимо решить, кто именно будет командовать силами и какие гарантии будут предоставляться военным, которых будут отправлять на миссию.
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