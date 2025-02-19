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В ЕС заговорили об альтернативе отправки миротворцев в Украину: о чем речь

В Европе говорят о возможности создать коалицию стран, которые будут способны обеспечить мир в Украине

19 февраля 2025, 13:05
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Кравцев Сергей

Отправка миротворцев в Украину рассматривалась как совместная миссия НАТО, впрочем, необходимо быть готовым к альтернативному европейскому предложению. Ведь уже сейчас вопрос отправки миротворцев вызывает много неоднозначных мнений. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, которую цитирует Delfi.

В ЕС заговорили об альтернативе отправки миротворцев в Украину: о чем речь

Миротворцы. Фото: из открытых источников

Рассуждая о предстоящих переговорах европейских лидеров по безопасности в Европе и поддержке Украины Силиня заявила о необходимости поднять вопрос о том, необходимо ли создавать коалицию стран, которые будут способны обеспечить мир в Украине.

"Нам нужно поговорить о том, делается ли это и какие будут правовые рамки этого, потому что до сих пор мы все видели это как совместную миссию НАТО", — заявила она.

В том же числе глава латвийского правительства отметила, что сегодня также важно готовить сценарии альтернативного европейского предложения. По ее словам, Балтийский и Скандинавский регионы тесно координируют свои действия и готовы к этому.

Силиня отметила, если же отправка миротворцев будет происходить только в рамках Европейского союза (ЕС), тогда необходимо решить, кто именно будет командовать силами и какие гарантии будут предоставляться военным, которых будут отправлять на миссию.

"У нас есть готовые сценарии, но мы должны договориться об этих больших рамках", — пояснила она.

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