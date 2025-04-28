В ЕС заявили об "отчаянии" России в войне: что об этом говорит

Официальное подтверждение участия бойцов Северной Кореи в войне РФ против Украины является "проявлением отчаяния" со стороны россиян, которые изолированы и ослаблены благодаря санкциям Евросоюза. Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер.

Военные КНДР. Фото из открытых источников

Спикер подчеркнула, что Москва оказалась в положении, которое сходит на то, когда попадают в тупик, а потому вынуждена "полагаться на таких субъектов" как Северная Корея для помощи в войне.

"Когда речь идет об углублении военного сотрудничества с Северной Кореей, это посылает очень четкий сигнал: Россия не заинтересована в мире. Напротив, целью России остается подавить Украину. Россия отчаянно ищет любую помощь для поддержки этой незаконной агрессии. В частности, с субъектами, которые серьезно подрывают и дестабилизируют глобальный мир и безопасность".

По ее словам, действия Кремля лишь подтверждают, насколько Россия "изолирована и насколько мы ослабляем ее, в частности, благодаря санкциям, что и влечет такое отчаяние".

"Именно поэтому мы продолжаем активизировать свои усилия – работая над семнадцатым пакетом санкций и поддерживая Украину", – сообщила Гиппер.

Читайте на портале "Комментарии" — официальный Пхеньян впервые официально подтвердил участие северокорейских войск в войне Российской Федерации против Украины. Об этом пишет южнокорейское информационное агентство Yonhap, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство КНДР.

В сообщении говорится, что развертывание солдат в Курской области произошло в соответствии с договором о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой. Приказ о развертывании войск отдал Ким Чен Ин.

"Операции по освобождению Курской области для отражения авантюрного вторжения украинской власти в Российскую Федерацию были победоносно завершены", — отмечается в сообщении.

Также издание "Комментарии" сообщало – Госдеп США отреагировал на признание КНДР отправления войск в Россию.



