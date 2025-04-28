В ЕС заявили об "отчаянии" России в войне: что об этом говорит

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Кравцев Сергей
Официальное подтверждение участия бойцов Северной Кореи в войне РФ против Украины является "проявлением отчаяния" со стороны россиян, которые изолированы и ослаблены благодаря санкциям Евросоюза. Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер.
Военные КНДР. Фото из открытых источников
Спикер подчеркнула, что Москва оказалась в положении, которое сходит на то, когда попадают в тупик, а потому вынуждена "полагаться на таких субъектов" как Северная Корея для помощи в войне.
По ее словам, действия Кремля лишь подтверждают, насколько Россия "изолирована и насколько мы ослабляем ее, в частности, благодаря санкциям, что и влечет такое отчаяние".
Читайте на портале "Комментарии" — официальный Пхеньян впервые официально подтвердил участие северокорейских войск в войне Российской Федерации против Украины. Об этом пишет южнокорейское информационное агентство Yonhap, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство КНДР.
В сообщении говорится, что развертывание солдат в Курской области произошло в соответствии с договором о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой. Приказ о развертывании войск отдал Ким Чен Ин.
Также издание "Комментарии" сообщало – Госдеп США отреагировал на признание КНДР отправления войск в Россию.
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