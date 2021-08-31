В Эстонии избрали нового президента

Алар Карис избран президентом Эстонии, фото: Reuters

Сегодня, 31 августа, президентом Эстонии стал директор Эстонского национального музея Алар Карис. Об этом сообщила пресс-служба Парламента.

За новоизбранного президента во втором туре тайного голосования отдали свои голоса 72 из 101 депутатов Рийгикогу.

Второй тур президентских выборов понадобился так как, несмотря на то, что кроме Алара Кариса, который баллотировался от Центристской партии, на пост президента Эстонской республики никто не претендовал, во время первого тура за Кариса проголосовали 63 депутата, в то время как для избрания президентом кандидат должен получить поддержку минимум 68 парламентариев.

Алар Карис вступит в должность 11 октября

Алару Карису сейчас 63 года, свою карьеру он начинал в Эстонском биоцентре, после неоднократно повышал квалификацию в лучших европейских университетах. С 2013 по 2017 гг. был государственным контролером Эстонии, а с 2017 года возглавлял Эстонский национальный музей.

Напомним, что на днях действующая президент Эстонии КерстиКальюлайд публично заявила, что не рекомендует эстонцам инвестировать средства в Украину, так как, по ее мнению, бизнес на территории Украины не может ощущать себя безопасно, а решение судов здесь не выполняются.

Ранее "Комментарии" сообщали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в последнее время Эстония допускает делать заявления, не соответствующие по тону заявлениям "дружественной" страны. Министр был очень удивлен услышать от президента Эстонии, что Украине понадобится проводить реформы перед принятие в ЕС, как минимум 20 лет, ведь совсем недавно страны Балтии пережили подобные обращения в свою сторону.

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