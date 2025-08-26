В Еврокомиссии набросились на Навроцкого из-за его решения по отношению к украинцам: громкое заявление

Государства-члены Европейского Союза обязаны предоставлять украинцам, находящимся под временной защитой, доступ к базовым социальным услугам, медицинской помощи и средствам к существованию. Однако уровень такой поддержки устанавливается на национальном уровне, согласно решениям правительств отдельных стран, заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

Фото: из открытых источников

По его словам, масштабы социальной и медицинской помощи для временно перемещенных лиц из Украины отличаются в зависимости от страны: "это отличается от одного государства-члена к другому".

Он подчеркнул, что согласно директиве ЕС о временной защите, страны должны обеспечить "необходимую помощь в сфере социального обеспечения, медицинской помощи и средств к существованию". В то же время Ламмерт пояснил, что документ не устанавливает единый стандарт: "директива о временной защите не предусматривает суммы или минимального порога социальной помощи. Ее уровень остается на усмотрение государств-членов".

В июле Совет ЕС по внутренним делам принял решение о продлении действия временной защиты для украинцев до 2027 года. "Сделав это, ЕС укрепляет свою непреклонную преданность поддержке Украины столько, сколько потребуется", — подчеркнул представитель Еврокомиссии.

При этом 26 августа президент Польши Кароль Навроцкий применил вето к закону, предусматривавшему продление срока временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2026 года. Президент предложил собственный законопроект, предоставив правительству две недели на его доработку.

При этом 26 августа президент Польши Кароль Навроцкий применил вето к закону, предусматривавшему продление срока временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2026 года. Президент предложил собственный законопроект, предоставив правительству две недели на его доработку.