Строительство российского газопровода "Северный поток-2" не отвечает интересам Европейского Союза, поскольку не способствует диверсификации энергетических поставок в ЕС. Об этом сообщает "Европейская правда".

Фото: 24 Канал

3 марта представительница Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что этот проект не помогает обеспечить разнообразие источников энергоснабжения в ЕС и в случае его завершения основным вопросом станет соответствие международным стандартам.

"Наша позиция четкая: "Северный поток-2" не является проектом, отвечающим общим интересам. Он не диверсифицирует источники энергии для ЕС. Отметим, что этот трубопровод пока не поставлял газ в Европу", – подчеркнула Итконен.

Она добавила, что если газопровод будет завершен, его эксплуатация должна отвечать международным и европейским правовым требованиям.

Согласно данным Financial Times, в США разрабатывается проект возобновления работы "Северного потока-2" в Европу при поддержке американских инвесторов, что свидетельствует о приближении Дональда Трампа к Москве.

План принадлежит Маттиасу Варнигу, бывшему сотруднику Штази и близкому союзнику Владимиру Путину, до 2023 года возглавлявшему компанию "Северный поток-2". Варниг планирует сотрудничать с командой Трампа через американских бизнесменов.

В ноябре 2024 года сообщалось, что ведущий бизнес в России американский бизнесмен Стивен Линч обратился к правительству США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах за "Северный поток-2", если он будет выставлен на аукцион через банкротство.

Портал "Комментарии!" уже писал, что НАК "Нафтогаз Украины" продолжает закупать российский газ, однако по европейским ценам. О такой ситуации рассказал основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко.