В Европарламенте обвинили РФ в геноциде украинцев и призвали лишить права вето в ООН

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Станислав Молчанов
Военные преступления россиян в Буче являются геноцидом украинского народа, поскольку людей убивали по этническому признаку принадлежности к украинцам. Россия как организатор геноцида обязана быть лишена права вето в ООН. Как информирует издание "Комментарии", об этом в интервью "Guildhall" заявила депутат Европейского парламента, экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене.
Раса Юкнявичене. Фото: из открытых источников
Как сообщалось ранее, Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены от российских захватчиков. В уволенных городах и селах зафиксированы массовые убийства российскими военными гражданского населения
1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в братских могилах похоронили 280 человек.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что из освобожденной от российских захватчиков территории Киевской области вывезено 410 тел убитых мирных жителей.
В официальном заявлении Европейского Союза говорится, что массовые убийства в Буче будут вписаны в список зверств в Европе. Ответственность несут власти РФ.
Напомним, 4 апреля на сайте российского государственного издания "РИА-новости" опубликована статья, в которой содержится призыв к проведению геноцида украинского народа, а также якобы обосновывается необходимость проведения массовых репрессий против украинцев с целью принуждения к отказу от собственной национальности и культуры.
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