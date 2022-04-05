В Европарламенте обвинили РФ в геноциде украинцев и призвали лишить права вето в ООН

Военные преступления россиян в Буче являются геноцидом украинского народа, поскольку людей убивали по этническому признаку принадлежности к украинцам. Россия как организатор геноцида обязана быть лишена права вето в ООН. Как информирует издание "Комментарии", об этом в интервью "Guildhall" заявила депутат Европейского парламента, экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене.

Раса Юкнявичене. Фото: из открытых источников

"То, что россияне сделали в Буче – это геноцид украинского народа, я именно так называю. Да, это юридический термин, и мы должны пройти долгие юридические процедуры, чтобы признать это, но я как политик, политически оцениваю это (геноцид – ред.), я слежу за жуткими нарративами в российских пропагандистских программах по Украине. Убивали людей именно за то, что они украинцы, прикрываясь фальшивым нарративом о якобы "фашистах" и "нацистах" в Украине, эти убийства носят характер геноцида, ведь убивали людей именно за принадлежность к украинцам", — заявила политик.

"Я бы поддержала лишение России право вето в ООН как организатора геноцида в Украине, но на данный момент мы все заложники процедур внутри ООН, это не так легко сделать, ведь у России есть специальный статус. Это парализованная структура, ведь такое жестокое государство, террористическое государство не может быть согласно принципу (принципу ООН – ред.) в Совете Безопасности ООН", — подытожила депутат Европарламента Раса Юкнявичене.

Как сообщалось ранее, Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены от российских захватчиков. В уволенных городах и селах зафиксированы массовые убийства российскими военными гражданского населения

1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в братских могилах похоронили 280 человек.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что из освобожденной от российских захватчиков территории Киевской области вывезено 410 тел убитых мирных жителей.

В официальном заявлении Европейского Союза говорится, что массовые убийства в Буче будут вписаны в список зверств в Европе. Ответственность несут власти РФ.

Напомним, 4 апреля на сайте российского государственного издания "РИА-новости" опубликована статья, в которой содержится призыв к проведению геноцида украинского народа, а также якобы обосновывается необходимость проведения массовых репрессий против украинцев с целью принуждения к отказу от собственной национальности и культуры.





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