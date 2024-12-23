В Европарламенте отреагировали на визит Фицо к Путину

Депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс прокомментировал визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо к российскому диктатору Владимиру Путину. По словам Ауштрявичюса, словацкий лидер просто "не имеет права" поучать украинцев.

Путин и Фицо. Фото: Facebook Фицо

Словацкий премьер Роберт Фицо во время визита в Москву подверг критике Украину за нежелание продолжить транзит российского газа через собственную территорию. На поездку к Путину, а также критику Украины ответил Пятрас Ауштрявичюс, указавший на связь российского диктатора с автократическими лидерами и негативно прокомментировавший попытки Фицо указывать Украине, как поступать с российским газом.

"Российский газ все еще соединяет единомышленников с автократами. Роберт Фицо не имеет права поучать Украину и даже смотреть в глаза украинцам!", — заявил Ауштрявичюс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после встречи с Путиным Фицо сделал заявление о войне в Украине. Словацкий премьер жалуется на Украину, что не сможет получать российский газ. По его словам, именно это послужило причиной визита в Москву, где Путин заявил о готовности РФ продавать российский газ в ЕС, однако указал, что это будет сложно сделать без транзита через территорию Украины.

Также "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления Фицо и указал на его связи с Путиным. По словам Зеленского, это должно заинтересовать словацкие спецслужбы. Как пояснил президент, во время недавней встречи европейских лидеров в Брюсселе Фицо настаивал и дальше ЕС быть зависимыми от российских энергетических ресурсов.