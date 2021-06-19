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Главная Новости Мир ЕС В Европе могут запретить рекламу бензиновых и дизельных автомобилей
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В Европе могут запретить рекламу бензиновых и дизельных автомобилей

Запрет распространится и на энергетические компании

сегодня, 01:28
Автор:

Ольга Чародий

Европейская комиссия зарегистрировала Европейскую гражданскую инициативу (ECI) "Запрет рекламы и спонсорства ископаемого топлива". Авторы документа надеются, что Евросоюз разработает законопроекты, запрещающие рекламу и спонсорство всех типов транспортных средств на ископаемом топливе. Исключение сделают только для автомобилей, которые используют для предоставления транспортных услуг. Запрет же могут распространить на офлайн- и онлайн-рекламу, спонсорство спортивных, образовательных и развлекательных мероприятий, говорится на сайте Европейской комиссии.

В Европе могут запретить рекламу бензиновых и дизельных автомобилей

Автомобиль (фото из открытых источников)

Сама по себе регистрация инициативы ничего не значит. Комиссия лишь признала, что документ не нарушает законодательство Евросоюза (ЕС), а следовательно формально его нельзя игнорировать. Следующий шаг — сбор подписей в поддержку инициативы. Если в течение года хотя бы один миллион человек с менее семи странах ЕС выскажутся за запрет рекламы и спонсорства автомобилей с ДВС, тогда Еврокомиссия должна будет принять любое решение. При этом при одобрении инициативы на территории ЕС будет введен запрет на любую рекламу транспортных средств с бензиновыми и дизельными двигателям. Также автопроизводители не смогут выступать спонсорами в таких областях, как спорт, образование, наука и общественные мероприятия. Запрет распространится и на энергетические компании: им нельзя будет рекламировать нефтепродукты, сопутствующий природный газ и уголь.

В Европе могут запретить рекламу бензиновых и дизельных автомобилей - фото 2

Как сообщали ранее первая машина навсегда останется в памяти водителя. Именно на ней автомобилист закрепляет знания, которые получил в автошколе, и формирует стиль езды. Поэтому первая машина должна быть максимально удобной, неприхотливой и экономической.


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Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2991
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