Если в Украине установится мир или перемирие, существует вероятность, что Россия приступит к новой агрессии против стран Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "ЕП" заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

Андрюс Кубилюс. Фото: из открытых источников

Еврочиновник отметил, что разведки Германии, Дании и других стран не прекращают делать настораживающие заявления о том, что Россия может быть готова к нападению на одну из европейских стран к 2030 году или даже раньше.

"Причина этого ясна. Экономика России перешла на военные рельсы и производит много оружия. В то же время, и это еще важнее – просто вернуть экономику в прежнее состояние уже невозможно", — подчеркнул Кубилюс.

В этом контексте он обратил внимание, что даже в случае установления мира или перемирия в Украине, путинский режим никуда не исчезнет, Россия продолжит производить и накапливать вооружение, достаточное для новой еще более мощной агрессии.

На вопрос, приблизит ли мир к Украине войну между Россией и Евросоюзом, Кубилюс ответил: "На практике – значит, да".

В то же время, европейским чиновник отметил, что установление мира в Украине остается крайне важным, и в ЕС этого искренне стремятся.

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Также издание "Комментарии" сообщало – европейские лидеры, который выставляли путинскому режиму ультиматумы, готовы подождать до возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Турции, прежде чем подталкивать США к введению новых санкций против Москвы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.