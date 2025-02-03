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Slava Kot
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина якобы о желании закончить войну, на самом деле его проявляет только Украина.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью el Diario заявил, что мирные планы предлагает Украина, в то время как Россия только говорит о желании победить в войне. По словам испанского дипломата Европа поддерживает мирные инициативы Киева. Кроме того, Альбарес подчеркнул, что окончание войны не может разрешаться без самой Украины.
Вместе с тем, испанский министр указал, что окончание войны также касается Европы, ведь включает вопросы европейской безопасности, тогда как полномасштабное вторжение Путина противоречит принципам Устава ООН и не может завершиться несправедливым миром.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин рассказал, на кого рассчитывает в Европе.
Также "Комментарии" писали о том, почему союзники призывают снизить мобилизационный возраст в Украине. Кулеба объяснил истинную причину.
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