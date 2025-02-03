В Европе отреагировали на "мирные" намерения Путина для окончания войны в Украине

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина якобы о желании закончить войну, на самом деле его проявляет только Украина.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью el Diario заявил, что мирные планы предлагает Украина, в то время как Россия только говорит о желании победить в войне. По словам испанского дипломата Европа поддерживает мирные инициативы Киева. Кроме того, Альбарес подчеркнул, что окончание войны не может разрешаться без самой Украины.

"Кто говорит о мире? Кто представил мирные планы? Это всегда была украинская сторона, президент Зеленский. Российский президент всегда говорит о войне, о том, чтобы не отказываться от войны, о том, чтобы победить в войне", — сказал Альбарес.

Вместе с тем, испанский министр указал, что окончание войны также касается Европы, ведь включает вопросы европейской безопасности, тогда как полномасштабное вторжение Путина противоречит принципам Устава ООН и не может завершиться несправедливым миром.

"На кону сейчас, и уже три года в Украине, стоит гарантирование таких принципов, как территориальная целостность и суверенитет, а также ключевых принципов европейского строительства, таких как то, что война не может быть способом разрешения конфликтов между государствами", — сказал Альбарес.

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