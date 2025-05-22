В Европе предлагают жесткое наказание для Орбана: что произошло

Группа евродепутатов призвала Европейскую комиссию полностью приостановить финансовую поддержку Венгрии, обвинив правительство Виктора Орбана во все более глубоком сворачивании демократических прав и свобод, сообщает LRT.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

В обращении говорится о систематическом нарушении норм ЕС, в частности, о верховенстве права, независимости судебной ветви власти и соблюдении основополагающих свобод.

По мнению депутатов, Венгрия не только не исправляет ситуацию, но и демонстрирует дальнейшее движение в направлении авторитаризма. В письме, подписанном 26 членами Европарламента, упоминается новый закон, фактически запрещающий проведение ЛГБТК-мероприятий в столице, а также инициативы, направленные на ограничение независимости судей и подавление инакомыслия.

Венгерский премьер Виктор Орбан, правительство которого придерживается националистического курса, неоднократно вступал в конфликты с Евросоюзом. Из-за подозрений в коррупции, политики мигрантов и наступления на права человека ЕС уже заморозил миллиарды евро для Будапешта. Однако евродепутаты подчеркивают: нынешняя ситуация требует еще более решительных действий.

"Недопустимо финансировать режим, пренебрегающий европейскими принципами. Все доступные правовые механизмы должны быть задействованы, чтобы прекратить выделение средств Венгрии", – говорится в обращении.

Автором инициативы выступила фракция Зеленых в Европарламенте, а подписанты представляют широкий политический спектр – от правоцентристской Европейской народной партии до социал-демократов и центристов из Renew Europe.

К критике венгерского правительства присоединились и медиа: 20 мая более 80 редакторов ведущих СМИ Европы выступили против законодательных инициатив, которые могут ограничить деятельность правозащитных организаций и независимой печати.

В правительстве Венгрии не скрывают, что новое законодательство частично направлено против, по их словам, "украинской пропаганды". Наблюдатели связывают обострение ситуации с предстоящими парламентскими выборами, где Фидес Орбана может потерять позиции в пользу оппозиционной партии Тиса под руководством Петера Мадяра.

Портал "Комментарии" писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал попытки Украины присоединиться к Европейскому Союзу и поддержку пути евроинтеграции со стороны Брюсселя. По его словам, членство Украины в ЕС станет "наибольшей угрозой" Венгрии.