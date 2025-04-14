В Европе призвали Западные Балканы проигнорировать военный парад в РФ

Страны Западных Балкан, стремящиеся присоединиться к Европейскому Союзу, получили четкую оговорку от Брюсселя: не участвовать в военном параде в Москве 9 мая, посвященном завершению Второй мировой войны. С соответствующим заявлением выступила глава Министерства иностранных дел Латвии Байба Браже перед началом заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в Люксембурге.

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По ее словам, накануне представители ЕС провели ужин с делегатами стран Западных Балкан, в ходе которого обсуждали важность соблюдения европейских ценностей, гармонизацию внешней политики и поддержку санкций против РФ.

"Была высказана очень четкая позиция: страны-кандидаты должны воздержаться от участия в московском параде 9 мая, поскольку такие действия противоречат принципам и ценностям Европейского Союза", — подчеркнула Браже.

Ранее СМИ сообщили, что в этом году на парад в Москву могут прибыть лидеры Китая Си Цзиньпинь и Северной Кореи Ким Чен Ин.

В 2024 году Владимир Путин в очередной раз использовал торжества 9 мая как платформу для военной пропаганды и угроз Запада. В параде принимали участие военные РФ, непосредственно задействованные в войне против Украины.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Израиль никогда не откажется от празднования 9 мая, поэтому страна точно будет представлена ​​на параде Победы в Москве. Об этом заявил в интервью о кремлевском агентстве ТАСС исполняющий обязанности посла Израиля в Москве Александр Бен Цви. Дипломату задали вопрос о том, всегда ли в Израиле будут праздновать День Победы.