В Европе разоблачили настоящее лицо Венгрии: циничные шаги Орбана к Украине

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подверг резкой критике Венгрию и правительство Виктора Орбана из-за их заявлений относительно Украины, назвав действия Будапешта циничными и ставящими страну "на неправильную сторону истории".
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фото из открытых источников
По словам Кристерссона, пока Россия продолжает непрерывные атаки на Украину, нанося стране значительные страдания, венгерские заявления о якобы втягивании Венгрии в конфликт выглядят несвоевременными и контрпродуктивными. Как пояснил шведский лидер, российский экспорт нефти и теневой флот снабжают Путина возможностями для войны.
Кристерссон отметил историческую поддержку Венгрии со стороны Европы. По его словам, в 1956 году Швеция и другие страны поддерживали венгров при попытке освободиться от советского гнета, а в 2004 году помогали Будапешту во вступлении в ЕС.
Критика шведского премьера прозвучала после ряда заявлений венгерского правительства с обвинениями Украины из-за атак по российским нефтепроводам, что привело к временной их остановке, в том числе и к Будапешту, активно покупающему нефть РФ.
