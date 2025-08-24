В Европе разоблачили настоящее лицо Венгрии: циничные шаги Орбана к Украине

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подверг резкой критике Венгрию и правительство Виктора Орбана из-за их заявлений относительно Украины, назвав действия Будапешта циничными и ставящими страну "на неправильную сторону истории".

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фото из открытых источников

По словам Кристерссона, пока Россия продолжает непрерывные атаки на Украину, нанося стране значительные страдания, венгерские заявления о якобы втягивании Венгрии в конфликт выглядят несвоевременными и контрпродуктивными. Как пояснил шведский лидер, российский экспорт нефти и теневой флот снабжают Путина возможностями для войны.

"Россия круглосуточно атакует Украину, причиняя бесконечные страдания. Украина защищается поразительными возможностями при поддержке почти всей Европы. Когда Украина успешно атакует российские нефтепроводы, глава МИД Венгрии заявляет, что "Украина хочет втянуть нас в войну"", — сказал шведский премьер.

Кристерссон отметил историческую поддержку Венгрии со стороны Европы. По его словам, в 1956 году Швеция и другие страны поддерживали венгров при попытке освободиться от советского гнета, а в 2004 году помогали Будапешту во вступлении в ЕС.

"Венгрия ответила за это благодарностью тем, что сейчас находится на стороне России, когда европейская демократия борется за свое существование. Венгрия находится на неправильной стороне истории", — подытожил Кристерссон.

Критика шведского премьера прозвучала после ряда заявлений венгерского правительства с обвинениями Украины из-за атак по российским нефтепроводам, что привело к временной их остановке, в том числе и к Будапешту, активно покупающему нефть РФ.

