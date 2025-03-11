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В Европе резко изменилось отношение к Трампу: что показывают новые опросы

Приверженность к США упала в Западной Европе после переизбрания Дональда Трампа.

сегодня, 10:30
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп после победы на выборах сделал серию неоднозначных заявлений по Европе и войне в Украине, чем вызвал резкое снижение приверженности европейским странам. Положительное отношение к Соединенным Штатам упало на 6-28 процентных пункта за последние шесть месяцев.

В Европе резко изменилось отношение к Трампу: что показывают новые опросы

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Согласно данным YouGov, приверженность США упала в Западной Европе после переизбрания Дональда Трампа. Наибольшее падение наблюдается в Дании, у которой Трамп хочет отобрать Гренландию. С 48% приверженности США показатель Дании упал до 20%.

Также резкое понижение наблюдается в Швеции и Германии – 29% и 32%. Падение показателей приверженности в обеих странах составляет 20 процентных пунктов.

В Германии, Франции и Великобритании только около трети граждан положительно относятся к США. В Италии и Испании приверженность больше, однако она составляет менее половины 42% и 43% соответственно.

В Европе резко изменилось отношение к Трампу: что показывают новые опросы - фото 2

Изменение отношения к США в странах ЕС за 6 месяцев

Что касается негативного отношения к Трампу, то в странах ЕС лидируют три государства – Дания – 74%, Швеция – 63% и Германия – 56%.

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Положительное и негативное отношение к США среди стран ЕС

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что политический обозреватель Виталий Портников раскрыл три ключевых пункта плана Трампа по Украине, которые предусматривают перемирие без гарантий безопасности.

Также "Комментарии" писали, что россияне считают, что слова Трампа ничего не стоят. Так они реагируют на угрозы президента США по усилению санкций на РФ, если Москва не согласится на переговоры по перемирию с Украиной.



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Источник: https://yougov.co.uk/international/articles/51719-european-favourability-of-the-usa-falls-following-the-return-of-donald-trump
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