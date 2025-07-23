В Европе сделали тревожное предупреждение Украине

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский сделал жесткое заявление относительно последних решений украинских властей, связанных с законодательными изменениями, которые могут ослабить антикоррупционные органы. Он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Европы не является "карт-бланшем" для каких-либо действий правительства и напомнил о критической важности борьбы с коррупцией для евроинтеграции.

Глава МИД Чехии Ян Липавский. Фото из открытых источников

Ян Липовский в соцсети X отреагировал на скандальный законопроект №12414 о деятельности НАБУ и САП, подчиняющий независимые учреждения генпрокурору.

"Мы внимательно следим за ситуацией в Украине. Борьба с коррупцией является жизненно важной частью пути вступления в ЕС. Украина должна быть в Европе, и наша поддержка направлена на ее народ. Но наша поддержка никогда не была и никогда не будет карт-бланшем каких-либо действий правительства", — написал Липавский.

Критика прозвучала на фоне резонансного голосования в Верховной Раде, состоявшемся 22 июля. Парламент принял закон, который по оценкам экспертов и общественных организаций, ослабляет независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Закон был немедленно подписан главой парламента Русланом Стефанчуком и обошел традиционную процедуру ожидания рассмотрения блокирующих постановлений. В тот же день подписал его также и президент Владимир Зеленский.

В ответ на такие действия в ряде украинских городов прошли акции протеста с требованием ветировать документ. Против закона также выступили европейские партнеры Украины, включая представителей Еврокомиссии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кротевич подверг критике руководство НАБУ.

Также "Комментарии" писали, что, по мнению политического обозревателя Романа Шрайка, Зеленский "плюнул в лицо гражданскому обществу" из-за атаки на антикоррупционную систему.