logo

BTC/USD

118581

ETH/USD

3672.4

USD/UAH

41.77

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС В Европе сделали тревожное предупреждение Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В Европе сделали тревожное предупреждение Украине

Чехия предупреждает, что поддержка ЕС не означает "карт-бланш" на действия власти Украины по отношению к НАБУ и САП.

23 июля 2025, 15:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский сделал жесткое заявление относительно последних решений украинских властей, связанных с законодательными изменениями, которые могут ослабить антикоррупционные органы. Он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Европы не является "карт-бланшем" для каких-либо действий правительства и напомнил о критической важности борьбы с коррупцией для евроинтеграции.

В Европе сделали тревожное предупреждение Украине

Глава МИД Чехии Ян Липавский. Фото из открытых источников

Ян Липовский в соцсети X отреагировал на скандальный законопроект №12414 о деятельности НАБУ и САП, подчиняющий независимые учреждения генпрокурору.

"Мы внимательно следим за ситуацией в Украине. Борьба с коррупцией является жизненно важной частью пути вступления в ЕС. Украина должна быть в Европе, и наша поддержка направлена на ее народ. Но наша поддержка никогда не была и никогда не будет карт-бланшем каких-либо действий правительства", — написал Липавский.

Критика прозвучала на фоне резонансного голосования в Верховной Раде, состоявшемся 22 июля. Парламент принял закон, который по оценкам экспертов и общественных организаций, ослабляет независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Закон был немедленно подписан главой парламента Русланом Стефанчуком и обошел традиционную процедуру ожидания рассмотрения блокирующих постановлений. В тот же день подписал его также и президент Владимир Зеленский.

В ответ на такие действия в ряде украинских городов прошли акции протеста с требованием ветировать документ. Против закона также выступили европейские партнеры Украины, включая представителей Еврокомиссии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кротевич подверг критике руководство НАБУ.

Также "Комментарии" писали, что, по мнению политического обозревателя Романа Шрайка, Зеленский "плюнул в лицо гражданскому обществу" из-за атаки на антикоррупционную систему.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/JanLipavsky/status/1947982960705077529
Теги:

Новости

Все новости