В Европе снова намекнули об отправке военных в Украину: когда это может произойти

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Кравцев Сергей
Европа должна быть готова направить военные силы в Украину, чтобы поддержать возможное мирное соглашение между Киевом и Москвой, если его предложит Дональд Трамп. Надежной гарантией безопасности для Украины остается членство в НАТО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает "Financial Times".
Военные ЕС. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, победа Дональда Трампа на выборах в США вызвала опасения, что он может навязать Украине соглашение, выгодное Москве, пригрозив прекратить американскую военную помощь. Это ускорило обсуждение среди европейских союзников Украины о способах поддержки страны в условиях возможного изменения позиций Вашингтона.
Цахкна подчеркивает, что Европе будет "очень сложно" предоставить Украине гарантии безопасности без участия США, особенно если это может втянуть НАТО в прямое столкновение с Россией. Однако Эстония настаивает на активизации европейских усилий.
Эстония, тратящая на оборону 3,4% ВВП, также призывает НАТО увеличить минимальные расходы до 2,5%.
Министр подчеркнул, что судьба Украины определяет архитектуру безопасности всей Европы.
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