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В Европе снова намекнули об отправке военных в Украину: когда это может произойти

Глава МИД Эстонии считает, что для поддержки возможного мирного соглашения между Киевом и Москвой могут понадобиться военные ЕС

19 ноября 2024, 11:30
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Кравцев Сергей

Европа должна быть готова направить военные силы в Украину, чтобы поддержать возможное мирное соглашение между Киевом и Москвой, если его предложит Дональд Трамп. Надежной гарантией безопасности для Украины остается членство в НАТО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает "Financial Times".

В Европе снова намекнули об отправке военных в Украину: когда это может произойти

Военные ЕС. Фото: из открытых источников

"Если мы говорим о реальных гарантиях безопасности, это означает, что будет установлен справедливый мир. Тогда мы говорим о членстве в НАТО. Но без США это невозможно. И тогда мы говорим о любой форме [гарантий] в смысле "сапог на земле", — отметил министр.

СМИ отмечает, победа Дональда Трампа на выборах в США вызвала опасения, что он может навязать Украине соглашение, выгодное Москве, пригрозив прекратить американскую военную помощь. Это ускорило обсуждение среди европейских союзников Украины о способах поддержки страны в условиях возможного изменения позиций Вашингтона.

Цахкна подчеркивает, что Европе будет "очень сложно" предоставить Украине гарантии безопасности без участия США, особенно если это может втянуть НАТО в прямое столкновение с Россией. Однако Эстония настаивает на активизации европейских усилий.

"У Великобритании есть возможность и вся ответственность взять на себя лидерство в укреплении безопасности Украины, а Польша уже играет очень активную роль", — заявил министр.

Эстония, тратящая на оборону 3,4% ВВП, также призывает НАТО увеличить минимальные расходы до 2,5%.

"Что у нас есть, так это деньги. У нас много денег. Я не верю правительствам, которые говорят, что не могут просить больше у своего народа", — добавил Цахкна, отметив, что Европа должна инвестировать в расширение оборонного потенциала.

Министр подчеркнул, что судьба Украины определяет архитектуру безопасности всей Европы.

"Сейчас Украина — это первая линия обороны НАТО", — заключил он.

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Источник: https://www.ft.com/content/98ceca6c-cad3-44e1-82ec-e0df71bd241c
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