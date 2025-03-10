logo

BTC/USD

80521.30

ETH/USD

2032.01

LTC/USD

93.50

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС В Европейском Союзе раскрыли ожидания от переговоров Украины и США в Саудовской Аравии
commentss НОВОСТИ Все новости

В Европейском Союзе раскрыли ожидания от переговоров Украины и США в Саудовской Аравии

В ЕС отреагировали на переговоры между Украиной и США, которые состоятся 11 марта в Джидде

сегодня, 17:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Европейский Союз продолжает содействовать установлению мира в Украине и выражает надежду, что встреча между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии будет способствовать этому процессу. Об этом во время брифинга в Брюсселе заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам иностранных дел и политики безопасности Анита Гиппер.

В Европейском Союзе раскрыли ожидания от переговоров Украины и США в Саудовской Аравии

Украина и ЕС

“Я могу вам сказать, чего мы ждем и на что надеемся. Мы надеемся на сильную Украину и справедливый и крепкий мир. И никто не хочет этого больше, чем украинцы. И мы все делаем свой вклад и прилагаем все усилия, чтобы это обеспечить”, — подчеркнула она.

Гиппер также подчеркнула, что ЕС приветствует активную роль Саудовской Аравии в проведении переговоров.

По ее словам, Европейскому Союзу необходимо, чтобы все ключевые игроки объединили усилия по поддержке Украины.

Напомним, портал "Комментарии рассказывал, что 11 марта американская и украинская делегации должны встретиться в городе Джидда в Саудовской Аравии. При этом в МИД РФ заявили, что, несмотря на сообщения западных медиа, российская делегация не планирует поездки в Саудовскую Аравию на этой неделе, чтобы провести очередной раунд переговоров.

В то же время глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил , что позиция новой администрации Белого дома радует и пока вдохновляет. По его словам, американцы вроде бы понимают первопричины начала войны в Украине и соглашаются с тем, что их нужно устранить. Лавров заявил, что об этих причинах Путин отдельно сказал Трампу во время их телефонных переговоров.

Спикер кремлевского диктатора отреагировал на информацию о том, что 11 марта в Джидде пройдут переговоры между украинской и американской делегацией. При этом он подчеркнул, что не важно, что Россия ожидает предстоящих переговоров США и Украины. По его словам, якобы важно, что Соединенные Штаты и все другие страны ждут от украинской стороны демонстрации желания идти к установлению мира.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Новости

Все новости