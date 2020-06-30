В Евросоюзе определились, каким странам разрешат въезд

Евросоюз утвердил окончательный перечень стран, для которых откроются границы Шенгенской зоны. Речь идет о "счастливой 15-ке", которую ранее публиковали иноСМИ. Официальное решение Европейского Совета появилось на сайте ведомства сегодня.

Так, полный список стран, гражданам которых будет с 1 июля разрешен въезд в Европу, выглядит так: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай (при условии подтверждения взаимного въезда). Как видим, Украина в перечень не вошла.

Однако в Совете ЕС отметили, что список будет пересматриваться и, в зависимости от обстоятельств, обновляться каждые две недели.

Согласно сообщению, выбор в ЕС осуществляли, в частности, по таким критериям: число новых случаев COVID-19 за последние 14 дней на 100 000 жителей равное среднему показателю ЕС или ниже его, стабильная или убывающая динамика заболеваемости за последние две недели.

Напомним, ранее ЕС рассмотрел списки из 54 стран. Тогда Евросоюз планировал открыть границы для путешественников из почти 20 стран, однако украинцев в этом списке нет.

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