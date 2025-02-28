Североатлантический альянс является единственной реальной гарантией безопасности. Об этом в интервью AFP во время визита в Вашингтон 27 июля заявила верховная представительница Евросоюза Кая Каллас.

Кая Каллас. Фото: Reuters

Чиновник отметила, что НАТО обеспечивает наилучшую безопасность для Украины, и обвинила президента США Дональда Трампа в том, что он подвергся российскому нарративу, который, по ее мнению, закрывает для Украины возможность вступления в Альянс.

Каллас также выразила мнение, что Европа не сможет внести свою лепту в мирные переговоры по прекращению огня, если Трамп не включит европейские страны в процесс. Она отметила, что НАТО никогда не нападало на Россию, в то время как Россия, по ее мнению, "боится демократии".

"Почему мы в НАТО? Потому что мы боимся России. И единственное, что действительно работает, – это защита, которую обеспечивает НАТО", – подчеркнула Каллас.

После переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным в начале февраля 2025 года Трамп заявил, что Украина может "забыть" о вступлении в НАТО в рамках любого мирного урегулирования. Он объяснил, что война началась из-за стремления Украины стать частью Альянса.

Каллас ответила, что у этих обвинений нет оснований и является частью российского нарратива, который не стоит принимать во внимание. Она также добавила, что "Европа должна быть привлечена" к любым соглашениям по Украине.

"Мы должны участвовать в этих переговорах, и без нашего участия нельзя будет добиться результата", – подытожила представительница ЕС.

Также премьер-министр Италии Джорджия Мелони отметила, что гарантии безопасности для Украины должны быть реализованы в контексте НАТО.

Портал "Комментарии" уже писал, что российская экономика полностью переориентирована на военные нужды, что может повлечь за собой серьезные внутренние проблемы, отметил в эфире 24 канала экономист Иван Усс.