Министры иностранных дел стран Европейского Союза соберутся в Брюсселе в конце января для обсуждения вопроса о возможном снятии санкций с Сирии. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас.

Кая Каллас. Фото: Reuters

Она отметила, что это будет важная тема для обсуждения во время встречи министров, которая должна пройти в конце месяца.

"Мы будем работать над тем, чтобы обеспечить принятие решений по этому вопросу в должное время", — заявила она в интервью цитированному Yle.

Напомним, что санкции против Сирии были введены ЕС как ответ на серьезные нарушения прав человека, произошедшие после начала гражданской войны в 2011 году. Под ограничения попали ключевые правительственные представители и их союзники, а также ограничения на экспорт в Сирию продукции, которая могла бы быть использована для производства химического оружия или поддержки военных действий.

С тех пор, однако, в Европе начали постепенно пересматривать свою политику по Сирии. В декабре 2024 года режим сирийского президента Башара Асада претерпел серьезные изменения: в стране произошли значительные политические изменения, когда повстанцы захватили ряд важных городов, включая столицу, Дамаск. Это привело к новому политическому контексту, в котором европейские страны начали пересматривать свою стратегию по Сирии и возможность возобновления дипломатических отношений.

Нынешняя ситуация в Сирии заставляет ЕС пересматривать свои позиции и потенциально рассмотреть вопрос об отмене санкций, что могло бы способствовать нормализации отношений с этой страной и ослаблению международной изоляции сирийского правительства. В то же время некоторые европейские государства отмечают важность учета текущей ситуации с правами человека и гуманитарной ситуацией в стране, прежде чем принять окончательное решение о санкциях.

Портал "Комментарии" ранее писал, что в министерстве иностранных дел страны-агрессора России отреагировали на решение администрации США ввести новые санкции против энергетического сектора РФ в целом и ряд крупных компаний, включая персональные санкции в отношении их руководства, а также официальных лиц министерства энергетики Российской Федерации.