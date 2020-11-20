В Евросоюзе провалили бюджет: две страны наложили вето

Язык
Coinspot 20.11.2020
BTC/USD
18149.71
ETH/USD
489.06
LTC/USD
80.49
НБУ 20.11.2020
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Сергей Медведев
Основной финансовый план Европейского союза — бюджет, рассчитанный на семь лет, благополучно провален. Принять документ не позволили Польша и Венгрия — представители этих стран наложили вето, заблокировав тем самым, его принятие.
Отметим, что бюджет был рассчитан на объем в два триллиона евро, составная его часть — программа выделения средств на восстановление экономики стран сообщества после пандемии.
Польские и венгерские представители объяснили свое решение тем, что помимо финансовой части в документе сказано о создании механизма контроля за соблюдением принципов верховенства права в государствах-членах Евросоюза.
О том, что Будапешт и Варшава дали понять, что они не будут соглашаться с механизмом предъявляемых условий, заявила канцлер Германии:
Напомним, что бюджетирование в ЕС проходит по семилетним циклам — вначале страны-участницы утверждают общий план, после чего рассматривают бюджет по годам.
Как сообщал портал "Комментарии", Верховная Рада 5 ноября в первом чтении проголосовала за проект Государственного бюджета на 2021 год. Документ поддержали 275 нардепов. Документ предусматривает выделение 156 млрд грн на медицину, что на 27,5 млрд грн больше, чем в нынешнем году. Также увеличили финансирование сферы образования – до 174 млрд грн (на 34 млрд грн больше, чем годом ранее).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости