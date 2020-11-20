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Главная Новости Мир ЕС В Евросоюзе провалили бюджет: две страны наложили вето
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В Евросоюзе провалили бюджет: две страны наложили вето

Документ отклонили из-за контроля за соблюдением верховенства права

сегодня, 09:31
Автор:

Сергей Медведев

Основной финансовый план Европейского союза — бюджет, рассчитанный на семь лет, благополучно провален. Принять документ не позволили Польша и Венгрия — представители этих стран наложили вето, заблокировав тем самым, его принятие.

В Евросоюзе провалили бюджет: две страны наложили вето

Отметим, что бюджет был рассчитан на объем в два триллиона евро, составная его часть — программа выделения средств на восстановление экономики стран сообщества после пандемии.

Польские и венгерские представители объяснили свое решение тем, что помимо финансовой части в документе сказано о создании механизма контроля за соблюдением принципов верховенства права в государствах-членах Евросоюза.

О том, что Будапешт и Варшава дали понять, что они не будут соглашаться с механизмом предъявляемых условий, заявила канцлер Германии:

"Для меня в данном контексте слово "угроза" не имеет никакого смысла. Мы должны постараться найти выход из сложившегося тупика, важность такого шага очевидна для всех. Это непростая проблема, и я не могу в данном случае спекулировать, какие могут быть предложены решения. Подчеркну еще раз, что мы будем работать, чтобы в итоге прийти к общему консенсусу".

Напомним, что бюджетирование в ЕС проходит по семилетним циклам — вначале страны-участницы утверждают общий план, после чего рассматривают бюджет по годам.

Как сообщал портал "Комментарии", Верховная Рада  5 ноября в первом чтении проголосовала за проект Государственного бюджета на 2021 год. Документ поддержали 275 нардепов.  Документ предусматривает выделение 156 млрд грн на медицину, что на 27,5 млрд грн больше, чем в нынешнем году. Также увеличили финансирование сферы образования – до 174 млрд грн (на 34 млрд грн больше, чем годом ранее).


Источник: https://money.comments.ua/news/budget/chto-dast-ukraincam-novyy-byudzhet-analiz-ekspertov-664045.html
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Источник: https://ru.euronews.com/2020/11/20/eu-summit-friday
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