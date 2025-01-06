В Евросоюзе сделали важное заявление о прекращении транзита газа из России через Украину

Прекращение транзита российского газа через Украину с 1 января не повлекло никаких проблем с энергетической безопасностью в странах ЕС и не повлияло на уровень потребительских цен. Об этом заявила представитель Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен, сообщает "Интерфакс-Украина".

Транзит газа. Фото: УНН

Она отметила, что на прошлой неделе была проведена чрезвычайная встреча координационной группы по газу, чтобы оценить влияние прекращения транзита.

"Нет никаких проблем или обеспокоенности безопасности поставок газа для ЕС после завершения транзита. Что касается цен, то рынки уже учли это, и мы не увидели значительного роста цен в начале года", — добавила она.

Итконен также подчеркнула, что ключевые показатели рынка остаются стабильными, а спрос на газ умеренный, на уровне около 18% от докризисного показателя. Одним из важных факторов стабильности является "рекордные уровни возобновляемых источников энергии" в Европе.

С началом холодов Еврокомиссия продолжает следить за ситуацией в странах-членах, чтобы контролировать уровень цен.

Как сообщалось ранее, 1 января в 07:00 Украина остановила транспортировку российского газа через свою территорию в интересах национальной безопасности.

Со своей стороны, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что из-за прекращения транзита газа из РФ его правительство предпримет "соответствующие меры", в частности, его партия Smer-SD выступит за уменьшение помощи беженцам из Украины.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Европейский Союз готов прекратить транзит газа Российской Федерации через Украину. Инфраструктура Европы достаточно гибка, чтобы получать ее от других стран альтернативным путем.