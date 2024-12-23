В феврале Евросоюз планирует принять новый пакет санкций против России, - Welt раскрыл детали

Европейский Союз готовится принять 16-й пакет санкций против России, который будет представлен 24 февраля 2025 года – в третью годовщину начала полномасштабной войны России против Украины. По информации издания Welt, ссылающегося на источники в дипломатических кругах Брюсселя, этот пакет санкций должен стать не только продолжением предварительных ограничений, но и четким сигналом Москве о намерении ЕС усиливать давление на Кремль.

Санкции ЕС. Фото: из открытых источников

Ожидается, что новые санкции будут направлены на части российской экономики, которые до сих пор не были охвачены или были недостаточно ограничены в рамках предыдущих пакетов. Особое внимание будет уделено сектору энергетики, высоких технологий, оборонной промышленности и компаниям, работающим в сферах, которые критически важны для обеспечения военных действий России.

Также важным элементом этого пакета станут санкции, направленные на конкретных лиц и организации, не только активно поддерживающие российский режим, но и непосредственно ответственные за действия, подрывающие территориальную целостность Украины. Речь идет о пропагандистах, работающих в пользу Кремля, а также о лицах, чьи действия связаны с финансированием и поддержкой агрессии против Украины. Отдельно будет рассмотрен вопрос санкций в отношении лиц, причастных к гибридным атакам России, в частности в сферах кибербезопасности и дезинформации.

В то же время, как отмечают дипломаты, из-за сложности доведения причастности отдельных лиц к таким преступлениям, введение санкций за шпионаж в пользу России или распространение дезинформации может быть отложено. В Брюсселе отметили, что этот вопрос требует дополнительных расследований, ведь доказать непосредственную ответственность лиц за осуществление кибернападений или манипулирование информацией часто бывает очень сложно.

Пакет санкций также может включать ограничения в отношении российских компаний, занимающихся транспортировкой и торговлей важными ресурсами, такими как нефть, газ, металлургическая продукция и другие товары, используемые для военных нужд. Кроме того, ЕС рассматривает введение санкций против тех, кто способствует обходным схемам, позволяющим России обходить международные ограничения, в частности через использование посредников и теневые операции.

Как известно, ЕС регулярно пересматривает эффективность введенных санкций, и в середине декабря 2023 года был принят 15-й пакет санкций, включавший ограничения для российского теневого флота, активно использовавшегося для обхода нефтегазовых санкций. Кроме того, в этом пакете санкций было задействовано 84 физических и юридических лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности Украины.

В частности, под ограничения попали 54 российских олигарха, чиновники и бизнесмены, а также 30 компаний, активно финансировавших российское правительство и его военные операции. Это часть стратегии ЕС, направленной на максимальное давление на Кремль из-за замораживания активов и ограничения доступа к международным рынкам. В рамках этих санкций ЕС пытается вынудить российских олигархов, поддерживающих режим Путина, ограничить свою экономическую деятельность и вывести свои капиталы за пределы страны.

Портал "Комментарии" ранее писал, что представители стран Европейского Союза не смогли одобрить 15-й пакет санкций против России . Пакет включал продление для Чешской Республики импорта российских нефтяных продуктов, поступающих преимущественно через Словакию.