Заместитель председателя словацкой партии Smer Тибор Гашпар сравнил Украину с ХАМАСом, утверждая, что Россию спровоцировали до войны, сообщает Aktuality.

Тибор Гашпар. Фото: 24 Канал

Премьер Словакии Роберт Фицо неоднократно подчеркивал, что вторжение России в Украину является нарушением международного права, но в то же время признавал, что у России были свои причины для нападения. Эту позицию поддержал и Гашпар, во время дискуссии на телеканале "Маркиза", где он встретился с главой оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михалом Шмещко.

"Фицо уже неоднократно заявлял, что война в Украине является нарушением международного права, но я считаю это спровоцированной агрессией, а не неоправданным нападением", — сказал Гашпар.

Он добавил, что конфликт между Россией и Украиной развивался подобно нападению ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, когда погибли 1200 израильтян.

Шмечко спросил, сравнивает ли Гашпар украинское вторжение с террористическими актами ХАМАС, подчеркнув, что Украина не совершала агрессию в России.

Гашпар также напомнил, что Фицо как лидер оппозиции голосовал за резолюцию, осуждающую российское вторжение как неспровоцированную агрессию.

Депутат также высказал мнения о возможности выхода Словакии из ЕС, что вызвало акции протеста в стране. Премьер Фицо заявил, что эти демонстрации были организованы на основе ложной информации.

Гашпар недавно дал интервью российскому агентству ТАСС, где выразил мнение, что Украина уже получила достаточно помощи и критиковал президента Зеленского.

Как уже писали "Комментарии", полномасштабная агрессия России против Украины длится уже 3,5 года, и в окружении Владимира Путина существуют разные взгляды на ее продление. Некоторые соратники диктатора настаивают на необходимости войны, в то время как другие призывают ее прекращение. О настроении в ближайшем круге Путина в интервью Апострофу TV рассказал руководитель ГУР Кирилл Буданов.