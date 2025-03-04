После войны в Украине Россия может перераспределить свои ресурсы и обратить внимание на Финляндию и другие части Европы. Об этом говорится в ежегодном отчете финской разведки, опубликованном The Guardian.

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Согласно докладу финской службы безопасности и разведки Supo, завершение войны в Украине повысит способность России проводить враждебные действия в других европейских странах, что увеличит угрозу Финляндии.

В документе также отмечается, что страны, в том числе Россия, стали активнее использовать прокси-серверы для проведения разведки и влиятельных кампаний. Среди основных целей этих операций подрыв поддержки Украины со стороны Запада.

"Один из примеров таких действий — это диверсионные операции в Европе, связанные с российской военной разведкой ГРУ. С помощью посредников Россия пытается стереть следы своей деятельности. Целью этих операций является манипуляция общественным мнением, подрыв общественной безопасности и перегрузка государственных институтов в странах-мишенях.

Директор Supo Юха Мартелиус подчеркнул, что Финляндия должна быть готова к усилению российского влияния, поскольку она является соседкой России и важным игроком на Балтийском море.

Напомним, что в январе в Финском заливе был поднят якорь танкера Eagle S, принадлежащего теневому российскому флоту и подозреваемый в перерезке подводных кабелей. В феврале в Балтийском море у шведского острова Готланд был сорван подводный кабель, соединяющий Финляндию с Германией.

Портал "Комментарии" уже писал, что бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО Уэсли Кларк высказал пессимистический прогноз относительно войны в Украине, отметив, что она еще "далека от завершения". Как сообщает The Hill, Кларк объяснил, что для понимания ситуации необходимо смотреть на Россию через призму ее культуры и истории.