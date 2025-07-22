Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен снова оказалась в центре скандала. По информации BILD, в Брюсселе обсуждается идея с 2030 года разрешить компаниям и прокатным сервисам, таким как Sixt и Europcar, покупать только электромобили. Это вызвало резкое недовольство в немецком Христианско-демократическом союзе (ХДС), где опасаются за будущее автопрома.

В Германии бунт против Урсулы фон дер Ляйен: какое скандальное решение требуют отменить

"Такое вмешательство — это не только удар по свободе предпринимателей, но и оторванный от реальности путь", — предупредил в открытом письме фон дер Ляйен глава отделения ХДС в Баден-Вюртемберг Мануэль Хагель.

Он отметил, что в сельской местности до сих пор нет нужной зарядной инфраструктуры, а также напомнил, что существуют другие пути снижения CO₂, например синтетическое топливо и улучшенные двигатели внутреннего сгорания.

Не остался в стороне и евродепутат от ХДС Йенс Гизеке. Он назвал возможный запрет "ударом в европейской автомобильной промышленности" и потребовал "отказаться от новых централизованных распоряжений" для автопарков.

Канцлер Фридрих Мерц также высказался против "технологического сужения". Он напомнил, что автопром – это одна из ключевых областей Европы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что импорт легковых автомобилей в Украину в первом полугодии 2025 года вырос. Треть ввозимых авто — электромобили. Народная депутат Украины Нина Южанина сообщила, что, по данным Государственной таможенной службы, импорт легковых авто в Украину в первом полугодии 2025 года вырос на 12,5%, почти треть из них — электромобили.